Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή εξελίξεων στο Ουκρανικό

Πτωτικά, έστω και οριακά, κινούνται την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου επεκτείνοντας τις απώλειες από τη μείωση κατά 2% της προηγούμενης συνεδρίασης, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, τις ανησυχίες για την άφθονη προσφορά και την επικείμενη απόφαση για τα επιτόκια των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν οριακές απώλειες της τάξης του 0,08% στα 62,44 δολάρια ανά βαρέλι. Οριακά πτωτικά κυμαίνεται και η τιμή του αμερικανικού αργού WTI κατά 0,17% στα 58,78 δολάρια ανά βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια σημείωσαν πτώση άνω του 1 δολαρίου ανά βαρέλι τη Δευτέρα, μετά την επανέναρξη της παραγωγής στο πετρελαϊκό κοίτασμα West Qurna 2 της Lukoil στο Ιράκ, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Η Ουκρανία θα κοινοποιήσει ένα αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης στις ΗΠΑ μετά τις συνομιλίες στο Λονδίνο μεταξύ του προέδρου της, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και των ηγετών της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας.

«Εάν οι συνομιλίες αποτύχουν, αναμένουμε ότι το πετρέλαιο θα κινηθεί ανοδικά, ενώ εάν σημειωθεί πρόοδος και υπάρχει πιθανότητα να ξαναρχίσει η προμήθεια της Ρωσίας στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, οι τιμές αναμένεται να υποχωρήσουν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, οι χώρες της Ομάδας των Επτά και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την αντικατάσταση του ανώτατου ορίου τιμών στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου με πλήρη απαγόρευση των θαλάσσιων υπηρεσιών, σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο.

Ορισμένοι αναλυτές αναζητούσαν ενδείξεις σχετικά με την προσφορά στην επόμενη έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

«Ο επόμενος παράγοντας που θα επηρεάσει την αγορά είναι πιθανό να είναι η μηνιαία έκθεση του ΔΟΕ για την αγορά πετρελαίου για τον Δεκέμβριο, η οποία θα δημοσιευθεί στις 11 Δεκεμβρίου και στην οποία προβλέπεται ρεκόρ πλεονάσματος στην αγορά πετρελαίου το 2026, όπως επισημάνθηκε σε προηγούμενες εκθέσεις προοπτικών», δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής αγοράς της OANDA, Kelvin Wong.

Εάν η ΔΟΕ συνεχίσει να επισημαίνει τον κίνδυνο πλεονάσματος στην αγορά πετρελαίου στην έκθεση του Δεκεμβρίου, το αργό WTI θα μπορούσε να κινηθεί προς τα κάτω για να δοκιμάσει τη ζώνη στήριξης των 56,80 έως 57,50 δολαρίων ανά βαρέλι, πρόσθεσε.

Επίσης, στο ραντάρ βρίσκεται η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τη νομισματική πολιτική, η οποία αναμένεται την Τετάρτη, με τις αγορές να εκτιμούν σε 87% την πιθανότητα μείωσης του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο του ποσοστού.

Τα χαμηλότερα επιτόκια συνήθως αποτελούν θετικό παράγοντα για τη ζήτηση πετρελαίου, δεδομένης της μείωσης του κόστους δανεισμού, αν και ορισμένοι αναλυτές ήταν επιφυλακτικοί ως προς το πόσο θα επηρεάσει αυτό τις τιμές του πετρελαίου προς το παρόν.

«Αν και οι αγορές έχουν επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην επικείμενη απόφαση της FED την Τετάρτη για πιθανή μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει βραχυπρόθεσμη στήριξη στο κατώτερο άκρο του εύρους των 60-65 δολαρίων, η ευρύτερη δομή των τιμών παραμένει σταθερή λόγω των προσδοκιών για υπερπροσφορά το 2026 (στην αγορά πετρελαίου)», δήλωσε η ανώτερη αναλύτρια αγοράς της Phillip Nova, Priyanka Sachdeva.