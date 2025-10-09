Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν πτώση άνω του 1,5% την Πέμπτη, μετά την ιστορική συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία σηματοδοτεί το πρώτο στάδιο του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το Brent υποχώρησε κατά 1,55% ή 1,03 δολάρια, κλείνοντας στα 65,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI έχασε 1,66% ή 1,04 δολάρια, στα 61,51 δολάρια. Η συμφωνία περιλαμβάνει μερική αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, γεγονός που οδήγησε τους αναλυτές να εκτιμήσουν ότι η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή αρχίζει να αποκλιμακώνεται.

«Οι αγορές πετρελαίου εισέρχονται σε φάση διόρθωσης καθώς η σύγκρουση Ισραήλ - Χαμάς φαίνεται να φτάνει στο τέλος της», σχολίασε ο Ντένις Κίστλερ, αντιπρόεδρος εμπορικών συναλλαγών της BOK Financial. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Rystad Energy, Κλαούντιο Γκαλιμπέρτι, χαρακτήρισε τη συμφωνία «σημαντική καμπή για τη Μέση Ανατολή», εκτιμώντας ότι μπορεί να έχει εκτεταμένες επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας – από τη μείωση των επιθέσεων των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα έως την αναθέρμανση των συνομιλιών για πυρηνική συμφωνία με το Ιράν.

Παράλληλα, το ΟΠΕΚ+ αποφάσισε μικρότερη του αναμενομένου αύξηση παραγωγής από τον Νοέμβριο, περιορίζοντας τους φόβους υπερπροσφοράς. Την Τετάρτη, οι τιμές είχαν ενισχυθεί κατά 1% μετά την καθυστέρηση των συνομιλιών για ειρήνη στην Ουκρανία, ένδειξη ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα παραμείνουν.

Στις ΗΠΑ, το οικονομικό κλίμα επηρεάστηκε από την απειλή κυβερνητικού shutdown και από δηλώσεις αξιωματούχων της Fed που υποστηρίζουν πιο προσεκτική στάση στις μειώσεις επιτοκίων, κάτι που ενδέχεται να περιορίσει τη ζήτηση για ενέργεια και, κατ’ επέκταση, τις τιμές του πετρελαίου.