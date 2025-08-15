Πτώση στις τιμές πετρελαίου μετά τις προειδοποιήσεις Τραμπ στον Πούτιν

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση την Παρασκευή, μετά την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για «συνέπειες» εάν η Ρωσία μπλοκάρει μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, εντείνοντας τις ανησυχίες για την προσφορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent μειώθηκαν κατά 0.61%, στα 63,50 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψαν πτώση 0.72%, στα 63,50 δολάρια.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συνάντηση της Παρασκευής μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, με την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο της Ουκρανίας να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας. Η συνέχιση της σύγκρουσης στηρίζει τις τιμές του πετρελαίου, περιορίζοντας την προσφορά ρωσικού αργού. Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως η Ρωσία είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο.

Νέα στοιχεία της ιαπωνικής κυβέρνησης έδειξαν ότι η οικονομία της χώρας αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,0% το δεύτερο τρίμηνο (Απρίλιος–Ιούνιος), έναντι πρόβλεψης για αύξηση 0,4%. Σε τριμηνιαία βάση, η αύξηση του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 0,3%, υπερβαίνοντας την εκτίμηση του 0,1%. Η ισχυρή οικονομική δραστηριότητα τείνει να ενισχύει τη ζήτηση για πετρέλαιο.

Παρά τα θετικά νέα, οι προοπτικές διατήρησης των υψηλών επιτοκίων στις ΗΠΑ περιόρισαν την περαιτέρω άνοδο των τιμών. Δεδομένα που έδειξαν υψηλότερο του αναμενομένου πληθωρισμό και αδύναμα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ τροφοδότησαν ανησυχίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα, κάτι που συνήθως επιβραδύνει την κατανάλωση πετρελαίου.



Πτώση κατά 0.56% καταγράφει και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο στα 31.96 ευρώ ανά μεγαβατώρα.



