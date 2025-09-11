Πτώση για το πετρέλαιο, μετά τα κέρδη της Τετάρτης και την προσοχή στις ΗΠΑ

Ήπιες απώλειες σημειώνουν την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν τα ισχυρά κέρδη της Τετάρτης, μετά και από τις ενδείξεις για περιορισμό της ζήτησης στις ΗΠΑ.

Μετά τις 09:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Νοεμβρίου- έπεφταν 0,13% στα 67,40 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Οκτωβρίου- υποχωρούσαν 0,16% στα 63,57 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στο Χρηματιστήριο Ενέργειας του Άμστερνταμ -παράδοσης Οκτωβρίου- ανέβαιναν 0,28% στα 33,21 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η κάμψη στο πετρέλαιο ακολουθεί τα ισχυρά κέρδη που εμφάνισε ο «μαύρος χρυσός» την Τετάρτη, στον απόηχο της επίθεσης του Ισραήλ στο Κατάρ που προκάλεσε ανησυχίες για την προσφορά των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή.

Εξάλλου, στις ΗΠΑ η Υπηρεσία Ενέργειας ανακοίνωσε πως τα αποθέματα αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 3,9 εκατ. βαρέλια για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν πτώση κατά 1 εκατ. βαρέλια.

Οι αγορές ανησυχούν για σημάδια κάμψης στην αμερικανική οικονομία, όπως έδειξαν την Τετάρτη οι τιμές παραγωγού και την περασμένη εβδομάδα η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ενδεχόμενη αδυναμία του μεγαλύτερου ΑΕΠ στον κόσμο θα μπορούσε να περιορίσει την ενεργειακή ζήτηση, επιδρώντας αρνητικά στις τιμές του πετρελαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προσοχή για την Πέμπτη βρίσκεται στις ανακοινώσεις για την πορεία του αμερικανικού πληθωρισμού κατά τον Αύγουστο και στο πως αυτές μπορούν να επιδράσουν στις αποφάσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια της που αναμένονται στις 17 Σεπτεμβρίου.