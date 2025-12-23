Πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω αβεβαιότητας για Βενεζουέλα και Ρωσία

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν ελαφρώς την Τρίτη, καθώς οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι ενδέχεται να πουλήσουν αργό που έχουν κατασχέσει από τη Βενεζουέλα, ενώ οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις ενίσχυσαν τους φόβους για διαταραχές στην προσφορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν κατά 0,21% στα 61,94 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) σημειώνει πτώση 0,29%, στα 57,84 δολάρια ανά βαρέλι.

Τόσο το Brent όσο και το WTI είχαν κλείσει με άνοδο άνω του 2% στην προηγούμενη συνεδρίαση, με το Brent να καταγράφει την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του των τελευταίων δύο μηνών και το WTI τη μεγαλύτερη άνοδο από τις 14 Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας πίεσης προς τη Βενεζουέλα, η οποία περιλαμβάνει έναν «αποκλεισμό» δεξαμενόπλοιων που βρίσκονται υπό κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη χώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να διατηρήσουν ή να πουλήσουν το πετρέλαιο που έχουν κατασχέσει ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας τις τελευταίες εβδομάδες.

«Ίσως το πουλήσουμε, ίσως το κρατήσουμε», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Είναι αλήθεια ότι ακόμη και αν οι εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας μειωθούν στο μηδέν στο άμεσο μέλλον, οι αγορές πετρελαίου είναι πιθανό να παραμείνουν επαρκώς εφοδιασμένες στο πρώτο εξάμηνο του 2026», ανέφερε η Barclays σε σημείωμά της με ημερομηνία Δευτέρα.

Ωστόσο, η Barclays εκτιμά ότι το παγκόσμιο πλεόνασμα πετρελαίου θα συρρικνωθεί σε μόλις 700.000 βαρέλια ημερησίως το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και ότι μια παρατεταμένη διαταραχή θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω την αγορά, εξαντλώντας τις πρόσφατες αυξήσεις των αποθεμάτων.

Στο μεταξύ, Ρωσία και Ουκρανία εξαπέλυσαν επιθέσεις στις υποδομές η μία της άλλης στη Μαύρη Θάλασσα, έναν ζωτικής σημασίας εξαγωγικό διάδρομο και για τις δύο χώρες.

Η αγορά παραμένει επιφυλακτική, καθώς οι traders σταθμίζουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους έναντι των προβλέψεων για άφθονη προσφορά στις αρχές του 2026, γεγονός που καθιστά τις τιμές ιδιαίτερα ευαίσθητες σε οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή.

Παράλληλα, το φυσικό αέριο καταγράφει οριακή πτώση 0,02% στα 27,80 ευρώ ανά μεγαβατώρα.