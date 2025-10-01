Πετρέλαιο: Σταθεροποιητικές τάσεις με φόντο το shutdown

Έπειτα από δυο μέρες απωλειών, σταθεροποιητικές τάσεις έχουν την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου μετά το shutdown στις ΗΠΑ κι ενώ οι traders αξιολογούν τα σχέδια του OPEC+ για μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής τον Νοέμβριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τιμή του Brent σημειώνει ήπια άνοδο 0,2% στα 66,17 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό κινείται ανοδικά 0,16% στα 62,47 δολάρια το βαρέλι.

Ο ΟΠΕΚ+, ενδέχεται να συμφωνήσει στην αύξηση της παραγωγής κατά 500.000 βαρέλια την ημέρα (bpd) τον Νοέμβριο, τριπλασιάζοντας την αύξηση που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, καθώς η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να ανακτήσει μερίδιο αγοράς, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συνομιλίες.

Οκτώ μέλη της ομάδας, η οποία αντλεί περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πετρελαίου, εξετάζουν το ενδεχόμενο αύξησης κατά 274.000 έως 411.000 bpd, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. Μια τρίτη πηγή ανέφερε ότι η αύξηση θα μπορούσε να φθάσει τα 500.000 bpd.

Πρόσθετη πίεση στις τιμές προκλήθηκε από μια έκθεση του κλάδου που έδειξε ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 3,67 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 26 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται εκτιμήσεις του American Petroleum Institute την Τρίτη.

Ωστόσο, τα αποθέματα βενζίνης αυξήθηκαν κατά 1,3 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων αυξήθηκαν κατά 3 εκατομμύρια βαρέλια από την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις πηγές.

Κάτω από τα 32 ευρώ το αέριο

Το πρωί της Τετάρτης η τιμή του φυσικού αερίου δεν σημειώνει αξιόλογες μεταβολές καθώς υποχωρεί 0,2% στα 31,34 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τα futures του φυσικού αερίου διαπραγματεύονται γύρω στα 31-33 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας πτώση πάνω από 40% από το υψηλό των δύο ετών του Φεβρουαρίου στα 58 ευρώ, με τη μεταβλητότητα να επιστρέφει στα επίπεδα πριν από την κρίση του 2022, καθώς οι ισχυρές εισροές αποθεμάτων μετριάζουν τις ανησυχίες για το χειμώνα.

Τα αποθέματα της ΕΕ βρίσκονται στο 82,3% της χωρητικότητας, με τη Γαλλία και την Ιταλία πάνω από το 90% και τη Γερμανία στο 76,6%. Η χαμηλότερη ζήτηση LNG στην Ασία, λόγω των μικρότερων αναγκών, έχει απελευθερώσει προμήθειες για την Ευρώπη, υποστηρίζοντας τη μείωση των τιμών.

Ωστόσο, οι εντάσεις μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας συνεχίζουν να ενέχουν κίνδυνο διακοπής των προμηθειών, περιορίζοντας τις απώλειες.

Οι αγορές παρακολουθούν επίσης τις πιθανές κυρώσεις στην ρωσική ενέργεια, με την Ευρώπη να απαγορεύει τις θαλάσσιες εισαγωγές έως το 2027. Προβλέπεται ότι η παγκόσμια χωρητικότητα υγροποίησης LNG θα αυξηθεί κατά 60% έως το 2030, το ήμισυ της οποίας θα προέρχεται από τις ΗΠΑ, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για υπερπροσφορά. Οι έμποροι αναμένουν ότι η ζήτηση θα υστερήσει, ασκώντας πίεση για μείωση των τιμών τόσο στην Ασία όσο και στην Ευρώπη.