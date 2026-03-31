Πετρέλαιο: «Σκαρφάλωσε» πάλι στα 115 δολάρια

Οι διακυμάνσεις συνεχίζονται στις τιμές του πετρελαίου λόγω της αβεβαιότητας για την εξέλιξη του πολέμου και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Τα futures του Brent για τον Μάιο καταγράφουν σήμερα άνοδο 2,4% σε μια συνεδρίαση κατά την οποία οι τιμές κυμάνθηκαν μεταξύ ανόδου 2% και πτώσης 1%. Το αμερικανικό αργό κινείται ανοδικά 1,5% στα 104,4 δολάρια, αφού ανέτρεψε τις προηγούμενες πτώσεις και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό τους από τις 9 Μαρτίου.

Αναλυτές ανέφεραν ότι οι τιμές αντέδρασαν για λίγο στην ιδέα του τερματισμού του πολέμου, αλλά οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή δεν θα υλοποιηθεί έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ.

Το ουσιαστικό κλείσιμο του Ορμούζ από το Ιράν, το οποίο διακινεί περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου και μεγάλο αριθμό δεξαμενόπλοιων LNG, έχει ωθήσει τα futures του Brent σε άνοδο 59% μέχρι στιγμής τον Μάρτιο, μια ρεκόρ μηνιαία άνοδο, ενώ το αμερικανικό αργό έχει σημειώσει άνοδο 58%, τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Μάιο του 2020.

Για το τρίμηνο, το Brent έχει σημειώσει άνοδο περίπου 86% και το αμερικανικό αργό 79%.

Επισημαίνοντας την απειλή για τις θαλάσσιες προμήθειες ενέργειας, η Kuwait Petroleum Corp ανακοίνωσε την Τρίτη ότι το πλήρως φορτωμένο δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου Al Salmi, με χωρητικότητα έως 2 εκατομμύρια βαρέλια, χτυπήθηκε από μια φερόμενη ιρανική επίθεση σε λιμάνι του Ντουμπάι. Αξιωματούχοι προειδοποίησαν επίσης για πιθανές διαρροές πετρελαίου στην περιοχή.