Πετρέλαιο: Ρεκόρ άνω των 3,5 ετών για το αμερικανικό αργό λόγω της Μέσης Ανατολής

Με σημαντική άνοδο έκλεισαν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς ο «μαύρος χρυσός» ωφελήθηκε εκ νέου από τις ανησυχίες που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προς την παγκόσμια ενεργειακή προσφορά.

Τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Ιουνίου- κέρδισαν 2,3% στα 107,7 δολάρια ανά βαρέλι, οδεύοντας προς κέρδη 32,4% για τον Μάρτιο και 77,1% για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Μαΐου- ενισχύθηκαν 3,5% στα 103,1 δολάρια ανά βαρέλι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022. Για το σύνολο του Μαρτίου κινούνται προς άνοδο 38,6% και για το πρώτο τρίμηνο του έτους προς άνοδο μεγαλύτερη του 80%.

Η άνοδος της Δευτέρας ήρθε καθώς δεν διαφαίνεται «φως στο τούνελ» για μια αποκλιμάκωση στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν που μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου και η οποία επηρεάζει συνολικά τον Περσικό Κόλπο, μια ιδιαίτερα κρίσιμη περιοχή για τις ροές και τη μεταφορά της παγκόσμιας ενέργειας.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, περιοχή την οποία το Ιράν έχει ουσιαστικά «κλείσει» και μέσω της οποίας υπολογίζεται ότι διερχόταν -προ του πολέμου- το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου είναι καλά εφοδιασμένη, με περισσότερα πλοία να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

«Με την πάροδο του χρόνου, οι ΗΠΑ θα ανακτήσουν τον έλεγχο του στενού και θα υπάρχει ελευθερία ναυσιπλοΐας, είτε μέσω αμερικανικής συνοδείας είτε μέσω πολυεθνικής συνοδείας» είπε ο Μπέσεντ.

«Το πετρέλαιο είναι το επίκεντρο της προσοχής αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο Reuters ο Ερέν Οσμάν, διευθύνων σύμβουλος της διαχείρισης περιουσίας στην Arbuthnot Latham, προσθέτοντας ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ είναι το κλειδί για την ηρεμία των παγκόσμιων αγορών.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς ως επενδυτές σήμερα είναι ότι έχουμε ένα από τα ευρύτερα φάσματα πιθανών αποτελεσμάτων», είπε, προσθέτοντας ότι δεν αναμένει μια παρατεταμένη σύγκρουση, καθώς πιστεύει ότι ο Τραμπ έχει ένα «όριο αντοχής» στις απώλειες της αγοράς.