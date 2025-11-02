Πετρέλαιο: Προς νέα μικρή αύξηση της παραγωγής ο OPEC+ για τον Δεκέμβριο

Τα μέλη του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και των συμμάχων του (OPEC+) αναμένεται να συμφωνήσουν την Κυριακή σε νέα μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, εν μέσω των αυξανόμενων φόβων για υπερπροσφορά του «μαύρου χρυσού» διεθνώς.

Το Reuters ανέφερε πως ο OPEC_ έχει αυξήσει τους στόχους παραγωγής κατά περισσότερο από 2,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα - περίπου 2,5% της παγκόσμιας προσφοράς - από τον Απρίλιο, αλλά επιβράδυνε το ρυθμό τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Οι νέες δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας,προσθέτουν επιπλέον προκλήσεις στις συζητήσεις, καθώς η Μόσχα ενδέχεται να δυσκολευτεί να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγή μετά την επιβολή νέων μέτρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία στους κορυφαίους παραγωγούς Rosneft και Lukoil.

Οκτώ μέλη του OPEC+ - η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Καζακστάν και η Αλγερία - αναμένεται να συμφωνήσουν την Κυριακή να αυξήσουν τους στόχους παραγωγής για τον Δεκέμβριο κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα (bpd), σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Σημειώνεται πως η σχετική τηλεδιάσκεψη έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 της Κυριακής.