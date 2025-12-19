Πετρέλαιο: Παραμένει κάτω από τα 60 δολάρια - Σε πτώση για δεύτερη σερί βδομάδα

Για δεύτερη συνεχομένη εβδομάδα οι τιμές του πετρελαίου έχουν αρνητικό πρόσημο με το Brent να παραμένει κάτω από τα 60 δολάρια, ενώ στα 28 ευρώ κινείται το αέριο.

Οι ελπίδες για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αντιστάθμισαν τις ανησυχίες για διακοπές στον εφοδιασμό λόγω του αποκλεισμού των πετρελαιοφόρων της Βενεζουέλας.

Το πρωί της Παρασκευής το Brent παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο (-0,1%) στα 59,71 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί 0,28% στα 55,99 δολάρια το βαρέλι.

Πάντως δεν είναι ξεκάθαρο το πώς οι ΗΠΑ θα επιβάλουν την ανακοίνωση του Τραμπ για τον αποκλεισμό των δεξαμενόπλοιων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 1% των παγκόσμιων προμηθειών.

Σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση, η Αμερικανική Ακτοφυλακή κατάσχεσε την περασμένη εβδομάδα ένα πετρελαιοφόρο της Βενεζουέλας.

Περαιτέρω μέτρα που στοχεύουν το ρωσικό πετρέλαιο θα αποτελέσουν μεγαλύτερο κίνδυνο για την προσφορά στην αγορά από τον αποκλεισμό των δεξαμενόπλοιων της Βενεζουέλας από τον Τραμπ, σύμφωνα με αναλυτές.

Αναλυτές της Bank of America προβλέπουν ότι η χαμηλότερη τιμή του πετρελαίου θα μειώσει την προσφορά, γεγονός που θα αποτρέψει την ελεύθερη πτώση των τιμών.

«Μια ανάκαμψη από τα τρέχοντα επίπεδα που θα ξεπεράσει την αντίσταση στα 56,70-56,90 δολάρια θα ενισχύσει την άποψη ότι η πτώση της τιμής στα 54,98 δολάρια αυτή την εβδομάδα ήταν μια ψευδής πτώση», δήλωσε ο Sycamore της IG.

«Αντίθετα, μια πτώση κάτω από τα 54,98/90 δολάρια θα αναζωπυρώσει την πτωτική δυναμική, με στόχο το ψυχολογικό επίπεδο των 50,00 δολαρίων».

Το φυσικό αέριο επανακάμπτει το πρωί της Παρασκευής στο 1,27% με την τιμή των futures να κυμαίνεται στα 28 ευρώ ανά μεγαβατώρα.