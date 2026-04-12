Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να κινηθούν ακόμη υψηλότερα μετά τον αμερικανικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η ήδη επιβαρυμένη ροή αργού και προϊόντων διύλισης από τον Περσικό Κόλπο δέχεται νέο ισχυρό πλήγμα, προειδοποιούν αναλυτές της αγοράς ενέργειας.

Η Karen Young, αναλύτρια του Center on Global Energy Policy του Columbia University, δήλωσε στο CNN ότι η αγορά συνεχίζει να αντιμετωπίζει έλλειμμα περίπου 7 εκατ. βαρελιών αργού και 4 εκατ. βαρελιών διυλισμένων προϊόντων, ενώ η απομάκρυνση των ιρανικών ποσοτήτων από την αγορά επιτείνει το πρόβλημα.

Όπως εκτίμησε, η αποκλιμάκωση των τιμών δεν αναμένεται σύντομα, ακόμη και αν τερματιστούν οι εχθροπραξίες, καθώς βασική προϋπόθεση είναι να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στα Στενά και να επισκευαστούν οι ζημιές στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

«Πρόκειται για κρίσιμες εκκρεμότητες που παραμένουν άλυτες. Από τώρα έως και το τέλος του 2026 βλέπουμε αυξημένες τιμές πετρελαίου με σχετική βεβαιότητα», σημείωσε.

Το Brent έφτασε την Παρασκευή πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο άνω του 31% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε κοντά στα 96,6 δολάρια, με άνοδο που ξεπερνά το 44%.

Οι επιπτώσεις, σύμφωνα με τους αναλυτές, δεν θα περιοριστούν στην αγορά ενέργειας. Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αναμένεται να περάσουν στο κόστος των καυσίμων, στις μεταφορές και τελικά στα τρόφιμα, καθώς ο πόλεμος έχει ήδη διαταράξει κρίσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες, από τα λιπάσματα έως τα υλικά συσκευασίας.

Το αποτέλεσμα, όπως επισημαίνεται, θα είναι νέος γύρος πληθωριστικών πιέσεων στη λιανική αγορά, με επιβάρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.