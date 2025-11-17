Πετρέλαιο: Εξανεμίστηκαν τα κέρδη της περασμένης εβδομάδας - Πτώση 1%

Πτωτικά άνοιξε η εβδομάδα για το πετρέλαιο, γεγονός που οφείλεται στην επαναλειτουργία του ρωσικού σταθμού στο Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα έπειτα από διήμερη διακοπή λόγω ουκρανικής επίθεσης.

Τα futures του Brent υποχωρούν 0,98% στα 63,76 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 1,1% και κυμαίνεται στα 59,42 δολάρια το βαρέλι

Αμφότεροι οι δείκτες κατέγραψαν κέρδη πάνω από 2% την Παρασκευή, κλείνοντας την εβδομάδα με μικρή άνοδο, μετά την αναστολή των εξαγωγών στο Νοβοροσίσκ και σε έναν γειτονικό τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium, που επηρέασε το 2% της παγκόσμιας προσφοράς.

Το λιμάνι του Νοβοροσίσκ επανέλαβε τις φορτώσεις πετρελαίου την Κυριακή, σύμφωνα με δύο πηγές του κλάδου και στοιχεία της LSEG.

«Οι επενδυτές προσπαθούν να εκτιμήσουν πώς οι επιθέσεις της Ουκρανίας θα επηρεάσουν τις εξαγωγές αργού πετρελαίου της Ρωσίας μακροπρόθεσμα, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν τα κέρδη τους μετά την άνοδο της περασμένης Παρασκευής», δήλωσε ο Toshitaka Tazawa, αναλυτής της Fujitomi Securities.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε να αυξήσει τους στόχους παραγωγής για τον Δεκέμβριο κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα, όπως και για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Συμφώνησε επίσης να σταματήσει τις αυξήσεις το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Η ING ανέφερε σε έκθεση ότι η αγορά πετρελαίου αναμένεται να παραμείνει σε μεγάλο πλεόνασμα έως το 2026. Ωστόσο, προειδοποίησε για αυξανόμενους κινδύνους εφοδιασμού, καθώς η Ουκρανία ενέτεινε τις επιθέσεις με drones σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και το Ιράν κατάσχεσε ένα δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν, μετά τη διέλευσή του από το Στενό του Ορμούζ, μια βασική διαδρομή για περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου.

Σε αντίθεση με το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο κινείται ανοδικά τη Δευτέρα 0,7% στα 31,47 ευρώ τη μεγαβατώρα.

Τα ευρωπαϊκά futures έπεσαν κάτω από τα 31 ευρώ ανά μεγαβατώρα την περασμένη εβδομάδα, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τον Μάιο του 2024, καθώς οι σταθερές παραλαβές LNG και οι ισχυρές ροές από τους νορβηγικούς αγωγούς μείωσαν την εποχική μεταβολή, ενώ ο ήπιος και άνεμος καιρός διατήρησε τη ζήτηση σε χαμηλά επίπεδα.

Στη Βόρεια Ασία, οι τιμές του LNG επίσης έπεσαν, καθώς οι θερμότερες συνθήκες στην Κίνα περιόρισαν την κατανάλωση, απελευθερώνοντας επιπλέον φορτία για την Ευρώπη.

Οι εισαγωγές LNG στην Ευρώπη αυξήθηκαν σε 101,38 εκατομμύρια τόνους τους πρώτους δέκα μήνες του έτους, σημειώνοντας αύξηση 16,75 εκατομμυρίων τόνων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Εν τω μεταξύ, η παραγωγή αιολικής ενέργειας παραμένει ισχυρή και οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα συνεχίσει να είναι υψηλή. Ωστόσο, οι θερμοκρασίες αναμένεται να επανέλθουν στο φυσιολογικό από την Παρασκευή.

Τα αποθέματα της ΕΕ ανέρχονται σε 82,61%, κάτω από το επίπεδο του περασμένου έτους, αλλά βελτιώνονται, με το έλλειμμα να μειώνεται πιθανώς σε περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες αυτή την εβδομάδα. Ταυτόχρονα, οι νέες ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακούς σταθμούς της Ουκρανίας εγείρουν ανησυχίες ότι η Ουκρανία ενδέχεται να εξαρτηθεί περισσότερο από το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο αυτό το χειμώνα.