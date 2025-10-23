Πετρέλαιο: Άλμα άνω του 3% στις τιμές μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ στις ρωσικές πετρελαϊκές

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν αλματώδη αύξηση, περί το 3% μετά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος των ρωσικών ομίλων Rosneft και Lukoil, προκαλώντας ανησυχίες για την προσφορά.

Το Brent σημειώνει άνοδο 3,4% στα 64,74 δολρια το βαρέλι ενώ και το αμερικανικό αργό κινείται ανοδικά 3,6% στα 60,59 δολάρια το βαρέλι.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τις κυρώσεις το βράδυ της Τετάρτης, επικαλούμενο την «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης» της Ρωσίας «σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».

Ο υπουργός Σκοτ Μπέσεντ εξάλλου παρότρυνε τους συμμάχους των ΗΠΑ «να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».

Η απόφαση αυτή φέρνει στο φως τους λόγους για τους οποίους οι ΗΠΑ αποκατέστησαν τα στρατηγικά τους αποθέματα στην αρχή της εβδομάδας: η κυβέρνηση (Τραμπ) εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται σε επίπεδο (...) επαρκώς χαμηλό ώστε να εφαρμοστούν πολιτικές οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναταράξεις στην παγκόσμια προσφορά», εκτίμησε ο Κάιλ Ρόντα, αναλυτής της εταιρείας Capital.com.

Η Ρωσία κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως στην παραγωγή αργού, πίσω από τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία. Της αναλογούσε περί το 11% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου πέρυσι.

Οι κυρώσεις σε βάρος των ρωσικών ομίλων ανακοινώθηκαν καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση σε ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στην Ινδία και στην Ιαπωνία – μεγάλους εισαγωγείς υδρογονανθράκων – προκειμένου να σταματήσουν να αγοράζουν ενέργεια από τη Ρωσία, με το επιχείρημα πως χρηματοδοτούν έτσι τον πόλεμο που διεξάγει ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Τι λένε οι αναλυτές

Αναλυτές δήλωσαν ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ένα μεγάλο βήμα και ότι έπρεπε να είχαν ληφθεί εδώ και καιρό.

«Δεν μπορεί μια κι έξω (σ.σ. Οι κυρώσεις)», δήλωσε ο Έντουαρντ Φίσμαν, πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ που τώρα είναι ανώτερος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, σημειώνοντας ότι το ερώτημα είναι αν οι ΗΠΑ απειλούν τώρα με κυρώσεις όποιον συνεργάζεται με τις Rosneft και Lukoil.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το μέτρο ήταν «εξαιρετική είδηση» και ότι οι δύο ρωσικές εταιρείες ενέργειας ήταν μεταξύ των στόχων των αμερικανικών κυρώσεων που είχε προτείνει στο παρελθόν το Κίεβο.

Ανοδικά και το αέριο

Άνοδο 1,36% καταγράφει και το φυσικό αέριο το πρωί της Πέμπτης με την τιμή να κινείται στα 32,20 ευρώ τη μεγαβατώρα.

Τα επίπεδα αποθεμάτων της ΕΕ παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα στο 82,9%, με την Ιταλία στο 93,9%, τη Γαλλία στο 92,7% και τη Γερμανία στο 75,7%, μετριάζοντας τους φόβους για ελλείψεις το χειμώνα.

Οι άφθονες εισαγωγές LNG και οι ροές από τους αγωγούς της Νορβηγίας συνεχίζουν να αντισταθμίζουν τη μείωση των παραδόσεων από τη Ρωσία, ενώ η μειωμένη ζήτηση της Κίνας από το εργοστάσιο Arctic LNG 2 της Ρωσίας έχει απελευθερώσει περισσότερη παγκόσμια προσφορά.

Ωστόσο, οι επιθέσεις της Ρωσίας στις υποδομές φυσικού αερίου της Ουκρανίας έχουν μειώσει την παραγωγή κατά σχεδόν 60% αυτό το μήνα, διακόπτοντας την παραγωγή στο εργοστάσιο της DTEK στην Πολτάβα και προκαλώντας ζημιές στις εγκαταστάσεις της Naftogaz.

Εν τω μεταξύ, οι προβλέψεις για πιο κρύο καιρό στα μέσα Οκτωβρίου ενδέχεται να αυξήσουν τη ζήτηση. Προβλέπεται ότι η παγκόσμια παραγωγική ικανότητα LNG θα αυξηθεί κατά 60% έως το 2030, με πρωτοστάτη τις ΗΠΑ, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερπροσφορά και να διατηρήσει τις τιμές στην Ευρώπη και την Ασία υπό πίεση.