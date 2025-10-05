OPEC+: Προς αύξηση 137.000 βαρελιών πετρελαίου την ημέρα από τον Νοέμβριο

Οκτώ χώρες του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και οι σύμμαχοι τους (OPEC+) θα αυξήσουν περαιτέρω την πετρελαϊκή παραγωγή τους από το Νοέμβριο κατά τη διάρκεια της σημερινής διάσκεψης, σύμφωνα με πηγές που βρίσκονται κοντά στις συνομιλίες.

Το Reuters υπενθυμίζει πως ο OPEC+ έχει αυξήσει τους στόχους παραγωγής πετρελαίου κατά περισσότερο από 2,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) φέτος, που αντιστοιχεί σε περίπου 2,5% της παγκόσμιας ζήτησης.

Η αλλαγή πολιτικής μετά από χρόνια περικοπών έχει ως στόχο την ανάκτηση μεριδίου αγοράς από ανταγωνιστές όπως οι παραγωγοί σχιστολιθικού πετρελαίου των ΗΠΑ. Η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία, οι δύο μεγαλύτεροι παραγωγοί της ομάδας, έχουν διαφωνήσει κατά καιρούς σχετικά με το μέγεθος των αυξήσεων, αλλά τελικά έχουν καταλήξει σε συμβιβαστικές συμφωνίες.

Η Μόσχα θα προτιμούσε η ομάδα να αυξήσει την παραγωγή κατά 137.000 bpd από τον Νοέμβριο, όπως και τον Οκτώβριο, για να αποφύγει την πίεση στις τιμές του πετρελαίου και επειδή θα δυσκολευόταν να αυξήσει την παραγωγή λόγω των κυρώσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφεραν δύο πηγές αυτή την εβδομάδα.

Ο OPEC+ συμφώνησε κατ' αρχήν σε αύξηση 137.000 βαρελιών την ημέρα, ανέφεραν τρεις πηγές, πριν από την διαδικτυακή σύσκεψη που θα έχουν υπουργοί της ομάδας το μεσημέρι της Κυριακής (είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 14:00 ώρα Ελλάδας)

Άλλες επιλογές περιλάμβαναν το διπλάσιο, το τριπλάσιο ή ακόμη και το τετραπλάσιο αυτού του αριθμού - σε 274.000 bpd, 411.000 bpd ή 548.000 bpd αντίστοιχα, ανέφεραν πηγές πριν από τη συνάντηση.

Οι προηγούμενες περικοπές παραγωγής του OPEC+ είχαν κορυφωθεί τον Μάρτιο, φτάνοντας συνολικά τα 5,85 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Οι οκτώ παραγωγοί σχεδιάζουν να καταργήσουν πλήρως ένα στοιχείο αυτών των περικοπών - 2,2 εκατομμύρια bpd - μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Για τον Οκτώβριο, άρχισαν να καταργούν το δεύτερο επίπεδο των 1,65 εκατομμυρίων bpd με την αύξηση των 137.000 bpd.