Οι τιμές του πετρελαίου μεταβάλλονται ελάχιστα καθώς η ζήτηση στις ΗΠΑ επιβραδύνεται

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν πτώση την Τετάρτη, μετά από έκθεση του κλάδου που έδειξε ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που καταδεικνύει ότι πλησιάζει το τέλος της εποχιακής περιόδου ζήτησης του καλοκαιριού.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent σημείωσαν πτώση 0.27% στα 63,00 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε επίσης πτώση 0.24% στα 63,04 δολάρια ανά βαρέλι.



Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο, αυξήθηκαν κατά 1,52 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, επικαλούμενες στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου την Τρίτη. Τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων αυξήθηκαν ελαφρώς.



Σε περίπτωση που τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ που πρόκειται να δημοσιευτούν αργότερα την Τετάρτη δείξουν επίσης μείωση, αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η κατανάλωση κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου έχει κορυφωθεί και τα διυλιστήρια μειώνουν τις παραγωγικές τους δραστηριότητες. Η περίοδος ζήτησης συνήθως διαρκεί από την αργία της Ημέρας Μνήμης στα τέλη Μαΐου έως την αργία της Ημέρας Εργασίας στις αρχές Σεπτεμβρίου.



Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν πρόκειται να συναντηθούν στην Αλάσκα την Παρασκευή για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο Τραμπ υποβάθμισε τις προσδοκίες για τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Πούτιν. Ωστόσο, οι προσδοκίες για πρόσθετες κυρώσεις στο ρωσικό αργό πετρέλαιο συνεχίζουν να μειώνονται», έγραψε σε σημείωμα ο Daniel Hynes, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της ANZ.



Πτώση κατά 0.867% καταγράφει το φυσικό αέριο στα 32.690 ευρώ η μεγαβατώρα.