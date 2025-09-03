Οι εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας φτάνουν σε υψηλό 9 μηνών

Οι εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας ξεπέρασαν τα 900.000 βαρέλια ημερησίως τον Αύγουστο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο, μετά την άδεια που έλαβε η εταιρεία Chevron, η οποία επέτρεψε στο αργό πετρέλαιο της χώρας του ΟΠΕΚ να επιστρέψει στην αγορά των ΗΠΑ μετά από τετράμηνη παύση, σύμφωνα με στοιχεία για τις μεταφορές.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε τον περασμένο μήνα περιορισμένη άδεια στην Chevron, έναν από τους κύριους εταίρους της κρατικής εταιρείας PDVSA της Βενεζουέλας, να δραστηριοποιείται στη χώρα της Νότιας Αμερικής που έχει υποστεί κυρώσεις και να εξάγει το πετρέλαιό της.

Η επανέναρξη των ροών της Chevron προς τις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με μεγαλύτερα φορτία προς τον κύριο προορισμό της Βενεζουέλας, την Κίνα, οδήγησε σε αύξηση 27% στις εξαγωγές τον περασμένο μήνα, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 966.485 βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία βασισμένα στις κινήσεις των δεξαμενόπλοιων.

Η σταθερή παραγωγή και η μηδενική λειτουργία των εγκαταστάσεων αναβάθμισης αργού πετρελαίου και των εγκαταστάσεων ανάμειξης στη ζώνη Orinoco – την κύρια περιοχή παραγωγής της Βενεζουέλας – συνέβαλαν επίσης στην αύξηση των αποθεμάτων και των εξαγωγών πετρελαίου, όπως προκύπτει από εσωτερικό έγγραφο της PDVSA.

Οι εξαγωγές προς την Κίνα, τόσο άμεσες όσο και έμμεσες μέσω μεταφορών από πλοίο σε πλοίο, αντιπροσώπευαν το 85% των συνολικών ροών εκτός της χώρας τον περασμένο μήνα, μειωμένο από σχεδόν 95% τον Ιούλιο.

Περίπου 60.000 βαρέλια πετρελαίου της Βενεζουέλας έφτασαν καθημερινά στις ΗΠΑ, ενώ η Κούβα έλαβε περίπου 29.000 βαρέλια αργού πετρελαίου και καυσίμων ημερησίως. Αρκετά φορτία μεθανόλης της Βενεζουέλας κατευθύνθηκαν προς την Ευρώπη.

Τον Αύγουστο, η Βενεζουέλα εξήγαγε περίπου 275.000 μετρικούς τόνους υποπροϊόντων πετρελαίου και πετροχημικών, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τους 227.000 τόνους του προηγούμενου μήνα και καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ποσότητα από τον Μάιο.

Η χώρα αύξησε επίσης τις εισαγωγές ελαφρού πετρελαίου και νάφθας, απαραίτητων για τη μείωση της παραγωγής εξαιρετικά βαρέος πετρελαίου και την παραγωγή εξαγώγιμων ποιοτήτων αργού, φτάνοντας τα 99.000 βαρέλια ημερησίως έναντι 58.000 βαρελιών τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία.