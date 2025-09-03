Οκτώ μέλη του ΟΠΕΚ+ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης της παραγωγής πετρελαίου σε συνεδρίαση την Κυριακή, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις, καθώς ο οργανισμός επιδιώκει να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς του.

Ο ΟΠΕΚ+ έχει αντιστρέψει τη στρατηγική μείωσης της παραγωγής από τον Απρίλιο και έχει ήδη αυξήσει τις ποσοστώσεις κατά περίπου 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, που αντιστοιχεί περίπου στο 2,4% της παγκόσμιας ζήτησης, για να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς και υπό την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μειωθούν οι τιμές του πετρελαίου.

Ωστόσο, αυτές οι αυξήσεις δεν κατάφεραν να μειώσουν τις τιμές, οι οποίες διαπραγματεύονται κοντά στα 68 δολάρια το βαρέλι, ενισχυόμενες από τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και του Ιράν, ενθαρρύνοντας παράλληλα περαιτέρω παραγωγή από ανταγωνιστές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Μια νέα αύξηση στην παραγωγή θα σήμαινε ότι ο ΟΠΕΚ+, που αντλεί περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πετρελαίου, θα άρχιζε να χαλαρώνει ένα δεύτερο επίπεδο περικοπών ύψους περίπου 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, ή 1,6% της παγκόσμιας ζήτησης, περισσότερο από ένα χρόνο νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Οκτώ χώρες του ΟΠΕΚ+ πρόκειται να πραγματοποιήσουν διαδικτυακή συνάντηση την Κυριακή για να αποφασίσουν την παραγωγή του Οκτωβρίου. Ο ΟΠΕΚ+ περιλαμβάνει τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών, τη Ρωσία και άλλους συμμάχους.

Υπάρχει επίσης η πιθανότητα, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές και μία πηγή του ΟΠΕΚ+, να ανασταλούν οι αυξήσεις για τον Οκτώβριο. Δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση, ανέφερε η πηγή.

Τα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚ και οι αρχές στη Σαουδική Αραβία δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Εκτός από τις κυρώσεις, οι αυξήσεις των τιμών που δεν αντιστοιχούν στα δεσμευμένα ποσά έχουν επίσης στηρίξει τις τιμές, σύμφωνα με αναλυτές. Μέχρι τον Απρίλιο, ο ΟΠΕΚ+ περιορίσει την παραγωγή για αρκετά χρόνια προκειμένου να στηρίξει τις τιμές.

Στην τελευταία τους συνάντηση τον Αύγουστο, τα οκτώ μέλη αύξησαν την παραγωγή κατά 547.000 βαρέλια την ημέρα για τον Σεπτέμβριο, ολοκληρώνοντας συνολική αύξηση της παραγωγής για το έτος κατά 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Αυτό περιελάμβανε επιπλέον κατανομή 300.000 βαρελιών την ημέρα για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το επόμενο επίπεδο μείωσης της παραγωγής ύψους 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα ισχύει έως το τέλος του 2026, μαζί με άλλα 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε περικοπές από ολόκληρο τον όμιλο.