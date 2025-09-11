Ο IEA αυξάνει τις προβλέψεις για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου, μετά τον OPEC+

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) αναθεώρησε ανοδικά την Πέμπτη τις εκτιμήσεις του για την πορεία της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου μέσα στο 2025, ενώ διατήρησε αμετάβλητες τις εκτιμήσεις του για το 2026.

Η μηνιαία έκθεση του ΙΕΑ δημοσιεύτηκε μετά την πρόσφατη απόφαση του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και των συμμάχων του (OPEC+) να αυξήσουν την παραγωγή του «μαύρου χρυσού».

«Οι αγορές πετρελαίου επηρεάζονται από διάφορες δυνάμεις, με το ενδεχόμενο απώλειας προσφοράς λόγω των νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας και του Ιράν να έρχεται σε αντίθεση με την αύξηση της προσφοράς από τον OPEC+ και την προοπτική αυξανόμενου πλεονάσματος πετρελαίου» σημειώνεται στην έκθεση.



Ο Οργανισμός αναμένει πλέον πως η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2025 θα φτάσει τα 740.000 βαρέλια ανά ημέρα, έναντι 680.000 βαρελιών ανά ημέρα στην προηγούμενη πρόβλεψη.

Για το 2026, ο IEA αναμένει πως η ζήτηση θα διαμορφωθεί στα 700.00 βαρέλια ανά ημέρα, χωρίς μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση του Οργανισμού.