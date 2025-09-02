Νέο ρεκόρ για τον χρυσό, με «πάτημα» τις προσδοκίες για τα επιτόκια

Σε νέο ιστορικό υψηλό βρέθηκαν για την Τρίτη οι τιμές του χρυσού, με το πολύτιμο μέταλλο να συνεχίζει να ωφελείται από τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Μετά τις 08:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- κέρδιζαν 0,56% στα 3.565 δολάρια ανά ουγγιά, σε ιστορικά υψηλά.

Η spot τιμή του χρυσού ανέβαινε 0,55% στα 3.495 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην κίνηση των άλλων μετάλλων, το ασήμι κέρδιζε 2,5% στα 41,7 δολάρια ανά ουγγιά, φτάνοντας σε νέο υψηλό 14ετίας.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg,ο χρυσός είναι το καταφύγιο ασφαλείας εν μέσω πολιτικών και οικονομικών αναταραχών και συνήθως επωφελείται από ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Το μέταλλο έχει επίσης βρει στήριξη φέτος, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφάλεια από τις αναταραχές της αγοράς που τροφοδοτούνται από τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι κλιμακούμενες επιθέσεις του προέδρου κατά της Fed έχουν γίνει ο τελευταίος λόγος ανησυχίας για τους επενδυτές, με τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας να απειλούν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ.

Η τελευταία άνοδος υποστηρίχθηκε από τις προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια αυτό το μήνα, αφού ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, άνοιξε προσεκτικά την πόρτα για μια μείωση.

Μια σημαντική έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ αυτή την Παρασκευή είναι πιθανό να ενισχύσει τα σημάδια μιας όλο και πιο υποτονικής αγοράς εργασίας — υποστηρίζοντας την περίπτωση των μειώσεων. Αυτό ενίσχυσε την ελκυστικότητα των πολύτιμων μετάλλων, τα οποία δεν αποδίδουν τόκους στους κατόχους τους.