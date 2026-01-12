Νέο ράλι στο χρυσό - Άλμα 6% στο ασήμι

Οι τιμές του χρυσού ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 4.600 δολάρια ανά ουγγιά τη Δευτέρα, ενώ και το ασήμι εκτινάχθηκε σε ιστορικό υψηλό, ενισχυμένο από γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες, καθώς και από τα αυξανόμενα στοιχήματα για μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Η τιμή στο ασήμι σημείωσε άνοδο 6,1% στα 84,20 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η τιμή του χρυσού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 4.601 δολαρίων μέσα στην ημέρα.

Το πρωί της Δευτέρας τα futures του χρυσού καταγράφουν άνοδο 2% στα 4.591,10 δολάρια ανά ουγγιά ενώ στη spot αγορά ο χρυσός κινείται ανοδικά 1,46% στα 4.575,81 δολάρια.

«Αναμένω ότι η ζήτηση των κεντρικών τραπεζών για χρυσό και ασήμι θα συνεχίσει να αυξάνεται φέτος, καθώς τα πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται ως μια εναλλακτική λύση χαμηλότερου κινδύνου σε σχέση με το δολάριο», δήλωσε αναλυτής.

«Ουσιαστικά, αυτό που επηρεάζει τα μέταλλα είναι ο γεωπολιτικός παράγοντας κινδύνου, ο οποίος αποτελεί τον κύριο λόγο για την ενδοημερήσια ανοδική δυναμική που παρατηρείται σήμερα στις αγορές χρυσού και αργύρου», δήλωσε ο Kelvin Wong, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην OANDA.

Η αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, λόγω απωλειών θέσεων εργασίας στους τομείς των κατασκευών, του λιανικού εμπορίου και της μεταποίησης.

Οι επενδυτές αναμένουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δύο μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ φέτος, με μια πιο χαλαρή αγορά εργασίας να καθιστά τις μειώσεις αυτές πιο πιθανές.

Στο μεταξύ, ο Πάουελ δήλωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνηση Τραμπ τον απείλησε με ποινική δίωξη για την κατάθεσή του στο Κογκρέσο, μια ενέργεια που χαρακτήρισε «πρόσχημα» με στόχο να ασκηθεί περαιτέρω πίεση στη Fed για να μειώσει τα επιτόκια, οδηγώντας σε πτώση το δολάριο.

Η τιμή της πλατίνας σημειώνει άνοδο 4,10% στα 2.377,30 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 2.478,50 δολαρίων στις 29 Δεκεμβρίου.

Το παλλάδιο σημειώνει άνοδο 3,5% στα 1.936 δολάρια ανά ουγγιά.