Μπαχρέιν: Το μεγαλύτερο εργοστάσιο τήξης αλουμινίου στον κόσμο μειώνει κατά 19% την παραγωγή
15/03/2026 • 12:48
Εμπορεύματα
Η Aluminium Bahrain , η οποία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο στον κόσμο εργοστάσιο τήξης αλουμινίου σε ενιαία εγκατάσταση, έχει ξεκινήσει σταδιακή διακοπή της παραγωγής με σκοπό τη διατήρηση των αποθεμάτων πρώτων υλών.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει τη διακοπή λειτουργίας τριών γραμμών παραγωγής, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά το 19% της συνολικής παραγωγικής της ικανότητας, η οποία ανέρχεται σε 1,6 εκατομμύρια τόνους ετησίως, μετέδωσε την Κυριακή το Bloomberg. 

Όπως και άλλα εργοστάσια παραγωγής αλουμινίου στη Μέση Ανατολή, η εταιρεία, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στο κράτος στο Μπαχρέιν, αντιμετωπίζει διαταραχές στις εξερχόμενες αποστολές μετάλλου και στις εισερχόμενες προμήθειες πρώτης ύλης αλουμίνας, λόγω της ουσιαστικής διακοπής των ναυτιλιακών μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

