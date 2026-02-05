Μεγάλες απώλειες για το πετρέλαιο πριν τις επαφές των ΗΠΑ με το Ιράν

Έντονη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές για την Πέμπτη, με την προσοχή των επενδυτών να είναι στραμμένη στο ενεργειακό σκηνικό που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή και στις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν.

Μετά από τις 09:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) τα futures του Brent -παράδοσης Απριλίου- υποχωρούσαν 1,89% στα 68,15 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα futures του αμερικανικού αργού -παράδοσης Μαρτίου- έπεφταν 25 στα 63,84 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα futures του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Μαρτίου- ανέβαιναν 2,2% στα 34,22 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Οι απώλειες στο πετρέλαιο έρχονται εν μέσω των διαπραγματεύσεων που είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στο Ομάν την Παρασκευή, με επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σημειώνεται πως την Τετάρτη οι τιμές του «μαύρου χρυσού» έφτασαν να ενισχύονται έως και 3% μετά από δημοσιεύματα για ακύρωση των συνομιλιών των δύο πλευρών, τα οποία τροφοδότησαν σενάρια για περιορισμό της ενεργειακής ζήτησης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, αργότερα αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές δήλωσαν ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, αν και τα θέματα που θα συζητηθούν δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

«Η τιμή του πετρελαίου έχει εξαλείψει μέρος του γεωπολιτικού κινδύνου μετά την είδηση για τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ομάν την Παρασκευή», δήλωσε στο Reuters ο Μουκές Σαχντέβ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων ενέργειας XAnalysts.

Παρά τις επικείμενες συνομιλίες, υπάρχουν ανησυχίες ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει τις απειλές του να επιτεθεί στο Ιράν, τον τέταρτο μεγαλύτερο παραγωγό μεταξύ των χωρών του Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (OPEC) με τον κίνδυνο να προκληθεί μια ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή.

Εκτός από την πιθανή διακοπή της ιρανικής παραγωγής σε περίπτωση σύγκρουσης, υπάρχουν ανησυχίες ότι οι εξαγωγές από άλλους παραγωγούς του Κόλπου θα μπορούσαν να επηρεαστούν.

Περίπου το ένα πέμπτο της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ, που βρίσκεται μεταξύ του Ομάν και του Ιράν. Άλλα μέλη του OPEC, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ, εξάγουν το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου τους μέσω του στενού, καθώς και το ίδιο το Ιράν.