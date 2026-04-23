Η Κίνα έχει αποθηκεύσει πολύ περισσότερο πετρέλαιο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα, γεγονός, το οποίο σύμφωνα με το Axios, αποδεικνύει ότι γίνεται ολοένα και πιο διορατική.

Όπως αναφέρει το Axios, το απόθεμα αυτό, που αυξήθηκε σημαντικά πέρυσι, αναδεικνύεται σε στρατηγικό πλεονέκτημα καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει ένα σοκ στην αγορά πετρελαίου, με τα Στενά του Ορμούζ σε μεγάλο βαθμό κλειστά.

Έτσι, η Κίνα αναδεικνύεται σε μεγάλο «κερδισμένο» του πολέμου με το Ιράν, περισσότερο λόγω της ενεργειακής της στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων πετρελαίου.

Ενώ πληροφορίες αναφέρουν επίσης, ότι διαθέτει πάνω από το 70% των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων σε ηλιακή ενέργεια, αιολικά, μπαταρίες και ηλεκτρικά οχήματα. Όλοι αυτοί οι τομείς ενισχύονται καθώς χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές στρέφονται από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Ο πόλεμος ήταν το τεστ αντοχής για το οποίο σχεδιάστηκε η ενεργειακή στρατηγική του Πεκίνου», έγραψε ο συνιδρυτής και CEO του Axios, Jim VandeHei.

Σημειώνεται ότι η αύξηση των αποθεμάτων της Κίνας το 2025 οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, σύμφωνα με μελέτη του Oxford Institute for Energy Studies. Συγκεκριμένα σε:

Σχετικά χαμηλές τιμές πετρελαίου λόγω ασθενέστερης ζήτησης

Αυξανόμενοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, όπως διαταραχές από κυρώσεις σε βασικούς προμηθευτές (Ρωσία, Βενεζουέλα, Ιράν)

Νέος εγχώριος ενεργειακός νόμος που υποχρεώνει τις εταιρείες να διατηρούν μεγαλύτερα αποθέματα

Ακόμη, η Κίνα πρόσθεσε κατά μέσο όρο 1,1 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως στα στρατηγικά της αποθέματα το 2025, τα οποία έφτασαν σχεδόν τα 1,4 δισ. βαρέλια τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ.

Πριν από τη σύγκρουση με το Ιράν (που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου), προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι η Κίνα συνέχισε να αυξάνει τα αποθέματά της και το 2026.

Η Κίνα δεν δημοσιεύει επίσημα στοιχεία για τα αποθέματά της, γι’ αυτό οι εκτιμήσεις βασίζονται σε δεδομένα εισαγωγών, εξαγωγών, διύλισης και πληροφορίες από τρίτες πηγές.

Ενώ, στη μεγαλύτερη, μέχρι σήμερα, απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου, διαθέτοντας έως και 400 εκατ. βαρέλια, που έκανε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) στις 11 Μαρτίου, η Κίνα δεν συμμετείχε, παρόλο που είναι μέλος του Οργανισμού.

Πάντως, σημειώνει το Axios, το ενδιαφέρον σημείο είναι ότι το στρατηγικό απόθεμα των ΗΠΑ, με δυνατότητα αποθήκευσης περίπου 714 εκατ. βαρελιών, βρισκόταν στα 413 εκατ. τον Δεκέμβριο και υποχώρησε περίπου στα 409 εκατ. μετά την απελευθέρωση.

Ωστόσο, παραμένει αρκετά κάτω από τη μέγιστη χωρητικότητα, μετά τη μεγάλη απομείωση του 2022 λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ η αναπλήρωση γίνεται σταδιακά εν αναμονή χαμηλότερων τιμών. Αυτό όμως δεν φαίνεται πιθανό στο άμεσο μέλλον, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος με το Ιράν.