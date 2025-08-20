Κέρδη για το πετρέλαιο την Τετάρτη, με «πάτημα» από τις ΗΠΑ

Ανοδικά κινούνται για την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου, βρίσκοντας στήριξη από τις ΗΠΑ και καθώς οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία συνεχίζουν να βρίσκονται ψηλά στα «ραντάρ» των επενδυτών.

Μετά τις 08:30 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Οκτωβρίου- κέρδιζαν 0,4% στα 66 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Οκτωβρίου- ανέβαιναν 0,49% στα 62 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι συζητήσεις μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και των δυτικών συμμάχων τους για τον πόλεμο με τη Ρωσία συνεχίζουν να επηρεάζουν τις τιμές του πετρελαίου, με το ενδιαφέρον να βρίσκεται στο κατά πόσο μπορούν να περιοριστούν οι ενεργειακές κυρώσεις προς τη Μόσχα -αυξάνοντας την προσφορά του «μαύρου χρυσού» στην παγκόσμια αγορά.

Ενώ την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν 1% «πατώντας» πάνω σε αυτές τις ανησυχίες, την Τετάρτη φαίνεται πως οι επενδυτές «απομακρύνουν» το σενάριο για άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεσαι πως ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε πως ο Ρώσος ομόλογος του, Βλαντίμιρ Πούτιν, ενδέχεται τελικά να μην επιθυμεί να συνάψει συμφωνία για τη λήξη του πολέμου.

Πέρα από το Ουκρανικό, οι τιμές του πετρελαίου βρήκαν στήριξη και στις ανακοινώσεις για τη μείωση των αποθεματικών στις ΗΠΑ.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 2,42 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλέστηκαν στοιχεία του American Petroleum Institute.

Τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν κατά 956.000 βαρέλια, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων αυξήθηκαν κατά 535.000 βαρέλια σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.