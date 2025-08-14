Κέρδη για το πετρέλαιο την Πέμπτη, με προσδοκίες από τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Κέρδη καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, με τον «μαύρο χρυσό» να αναμένει τις εξελίξεις από τη συνάντηση που θα έχουν την Παρασκευή στην Αλάσκα των ΗΠΑ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μετά τις 09:30 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Οκτωβρίου- κέρδιζαν 0,43% στα 65,91 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Σεπεμβρίου- ανέβαιναν 0,46% στα 62,94 δολάρια ανά βαρέλια.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στο Χρηματιστήριο Ενέργειας του Άμστερνταμ ενισχύονταν 0,7% στα 32,85 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Το Reutes υπενθύμισε πως ο Τραμπ απείλησε την Τετάρτη με «σοβαρές συνέπειες» αν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει για ειρήνη στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε ποιες θα είναι αυτές οι συνέπειες, αλλά προειδοποίησε για οικονομικές κυρώσεις αν η συνάντηση στην Αλάσκα την Παρασκευή αποβεί άκαρπη.

«Η αβεβαιότητα των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας συνεχίζει να αυξάνει το ρίσκο, δεδομένου ότι οι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη οικονομική πίεση», ανέφερε η Rystad Energy.

«Ο τρόπος με τον οποίο θα επιλυθεί η κρίση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και οι αλλαγές στις ροές της Ρωσίας θα μπορούσαν να φέρουν κάποιες απροσδόκητες εκπλήξεις».

Ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δευτερεύοντα δασμούς στους αγοραστές ρωσικού αργού πετρελαίου, κυρίως στην Κίνα και την Ινδία, εάν η Ρωσία συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Είναι σαφές ότι υπάρχει κίνδυνος ανοδικής τάσης για την αγορά εάν δεν σημειωθεί πρόοδος» στην κατάπαυση του πυρός, ανέφερε ο Γουόρεν Πάτερσον, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην ING.

Το αναμενόμενο πλεόνασμα πετρελαίου κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και έως το 2026, σε συνδυασμό με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα του Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών, σημαίνει ότι η αγορά θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί τον αντίκτυπο των δευτερευόντων δασμών στην Ινδία, δήλωσε ο Πάτερσον.