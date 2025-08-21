Κέρδη για το πετρέλαιο, καθώς δεν φαίνεται άμεσα «φως στο τούνελ» για την Ουκρανία

Θετικά πρόσημα εμφανίζουν για την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, μένοντας αισιόδοξοι για την υψηλή ζήτηση του «μαύρου χρυσού».

Μετά τις 09:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Οκτωβρίου κέρδιζαν 0,49% στα 67,17 δολάρια ανά ουγγιά.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Οκτωβρίου- ανέβαιναν 0,61% στα 63,09 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στο Χρηματιστήριο Ενέργειας του Άμστερνταμ κέρδιζαν 1,4% στα 32,37 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συζητήσεις μεταξύ των χωρών της Δύσης και της Μόσχας για τον πόλεμο στην Ουκρανία που μαίνεται εδώ και πάνω από 3,5 χρόνια.

Το σενάριο για χαλάρωση των ενεργειακών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο φαίνεται «αδρανές» προς το παρόν καθώς το ενδεχόμενο μιας συνάντησης του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον Ουκρανό ομόλογο του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν κερδίζει μεγάλες πιθανότητες.

Την Τετάρτη το Κρεμλίνο τόνισε προσπάθειες επίλυσης των ζητημάτων ασφάλειας χωρίς τη συμμετοχή της Μόσχας είναι «δρόμος που δεν οδηγεί πουθενά», την ώρα που σε ΗΠΑ και Ευρώπη γίνεται λόγος για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι σημαντικές κυρώσεις της Δύσης προς το ρωσικό πετρέλαιο παραμένουν σε ισχύ, ενώ η πιθανότητα επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων και περισσότερων δασμών στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι.

Εξάλλου και στην αγορά των ΗΠΑ, η ζήτηση για πετρέλαιο παραμένει ισχυρή.

Τα αποθέματα αμερικανικού αργού μειώθηκαν κατά 6 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, στα 420,7 εκατομμύρια βαρέλια, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας (EIA).

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μείωση κατά 18 εκατ. βαρέλια.

Τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν κατά 2,7 εκατομμύρια βαρέλια, έναντι των προσδοκιών για μείωση 915.000 βαρελιών, σύμφωνα με την EIA, υποδηλώνοντας σταθερή ζήτηση κατά τη θερινή περίοδο ταξιδιών.

Αυτό παρατηρήθηκε επίσης στην άνοδο του μέσου όρου τεσσάρων εβδομάδων για την κατανάλωση καυσίμων αεροσκαφών στο υψηλότερο επίπεδο από το 2019.