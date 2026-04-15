Πετρέλαιο: Παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια εν αναμονή των εξελίξεων στα Στενά του Ορμούζ

Με μικρή άνοδο κινούνται για την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου, ανακάμπτοντας από τις σημαντικές απώλειες που εμφάνισαν την Τρίτη και με την προσοχή να είναι στραμμένη για μια ακόμα μέρα στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Λίγο πριν τις 08:00 (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Μαΐου- ανέβαιναν 1% στα 95,77 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ απώλεσαν άνω του 4% την Τρίτη.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Μαΐου- κέρδιζαν 0,46% στα 91,66 δολάρια ανά βαρέλι.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει την Τρίτη πως οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν ενδέχεται να ξαναρχίσουν στο Πακιστάν τις επόμενες δύο ημέρες.

Το μήνυμα ήρθε αφού από τη Δευτέρα έχει τεθεί σε ισχύ ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Ενώ η αγορά πιστεύει ότι το χειρότερο έχει περάσει και λαμβάνει υπόψη περαιτέρω γύρους ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τις επόμενες ημέρες, υπάρχει περισσότερη ελπίδα παρά πραγματικές εξελίξεις σε αυτό το στάδιο, δήλωσε στο Reuters ο Σούβρο Σάρκαρ, επικεφαλής της ομάδας του ενεργειακού τομέα στην DBS Bank.

Ο πόλεμος έχει κλείσει σχεδόν πλήρως των Στενών, μια βασική θαλάσσια οδό για τη ροή αργού και διυλισμένων προϊόντων από τον Κόλπο προς παγκόσμιους αγοραστές, ιδίως στην Ασία και την Ευρώπη.

Οι διυλιστές αναζητούν απεγνωσμένα εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού με αργό, αυξάνοντας τα premium που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για πετρέλαιο από περιοχές όπως η ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ και η Βόρεια Θάλασσα.

Υποχωρεί το αέριο

Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση στις τιμές του αερίου καθώς σήμερα τα futures καταγράφουν μείωση 1,64% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 42,65 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Εν τω μεταξύ, οι ασιατικές εισαγωγές LNG έχουν μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδό τους εδώ και σχεδόν έξι χρόνια, γεγονός που μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση στους Ευρωπαίους αγοραστές που ανταγωνίζονται για φορτία σε μια εποχή που η Ευρώπη πρέπει να ξαναγεμίσει τις δεξαμενές της πριν από τον επόμενο χειμώνα.

Ο θερμότερος καιρός σε όλη την περιοχή αναμένεται επίσης να περιορίσει τη ζήτηση θέρμανσης τις επόμενες εβδομάδες.