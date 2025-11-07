Κέρδη για τον χρυσό μετά την αποδυνάμωση του δολαρίου

Ανοδικά κινείται ο χρυσός την Παρασκευή, μετά την υποχώρηση που σημείωσε το δολάριο έπειτα από την ανακοίνωση των στοιχείων για την ιδιωτική απασχόληση στις ΗΠΑ.

Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν έδειξαν αδυναμία στην αγορά εργασίας της χώρας και ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μια νέα μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ. Παράλληλα, το παρατεταμένο κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ ενίσχυσε επίσης τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού κέρδιζε 0,72% στα 4.005,81 δολάρια ανά ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κέρδιζαν 0,55% στα 4.013,12 δολάρια ανά ουγγιά.

Η αμερικανική οικονομία έχασε θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, εν μέσω απωλειών στον κυβερνητικό και τον λιανικό τομέα, ενώ τα μέτρα μείωσης του κόστους και η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις οδήγησαν σε αύξηση των ανακοινωθέντων απολύσεων, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

«Τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα εξακολουθούν να δείχνουν ότι είναι πιθανή μια μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο και γι' αυτό οι τιμές του χρυσού λαμβάνουν κάποια στήριξη», δήλωσε η Soni Kumari, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην ANZ.

Το δολάριο υποχώρησε, οδηγώντας σε πτώση τα κύρια νομίσματα, καθώς οι επενδυτές, που δεν διαθέτουν επίσημα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, εκμεταλλεύτηκαν τα σημάδια αδυναμίας που προέκυψαν από τις έρευνες στον ιδιωτικό τομέα.

Μια αδύναμη αγορά εργασίας συνήθως αυξάνει την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά εκτιμούν πλέον ότι η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων της Fed τον Δεκέμβριο είναι 69%, από σχεδόν 60% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Η Fed μείωσε τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα και ο πρόεδρος Jerome Powell υπονόησε ότι αυτή μπορεί να είναι η τελευταία μείωση του κόστους δανεισμού για το έτος.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι κερδίζει 1,07% στα 48,46 δολάρια ανά ουγγιά. Ο χαλκός σημειώνει επίσης κέρδη 0,37% στα 4.986 δολάρια ανά λίβρα. Ο λευκόχρυσος κερδίζει 0,37% στα 1.554,4 δολάρια ανά ουγγιά. Οριακή άνοδο 0,08% σημειώνει και το παλλάδιο στα 1.396 δολάρια ανά ουγγιά.