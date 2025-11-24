Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν τη Δευτέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναθεωρήσει τους κανονισμούς της για τον τομέα της τεχνολογίας, σε αντάλλαγμα για τη μείωση των αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από την ΕΕ.

Οι υπουργοί της ΕΕ είχαν προγραμματίσει να αξιοποιήσουν τη συνάντησή τους με ανώτερους αξιωματούχους του αμερικανικού εμπορίου για να πιέσουν για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας του Ιουλίου, με μειώσεις των αμερικανικών δασμών στον χάλυβα της ΕΕ και την κατάργησή τους από προϊόντα της ΕΕ όπως το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά.

Ωστόσο, ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, κατά την πρώτη του επίσκεψη στις Βρυξέλλες από την ανάληψη των καθηκόντων του, δήλωσε ότι η ΕΕ των 27 χωρών πρέπει πρώτα να επανεξετάσει τους κανόνες της για τον ψηφιακό τομέα, ώστε να γίνουν πιο ισορροπημένοι.

«Και αν καταφέρουν να βρουν αυτή την ισορροπημένη προσέγγιση, κάτι που πιστεύω ότι μπορούν, τότε θα χειριστούμε μαζί τους τα ζητήματα του χάλυβα και του αλουμινίου», δήλωσε ο Λούτνικ στους δημοσιογράφους μετά τη 90λεπτη συνάντηση του ίδιου και του Αμερικανού εμπορικού εκπροσώπου Τζέιμισον Γκρηρ, με υπουργούς της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Δεν αναμένεται άμεση πρόοδος

Πριν από τη συνάντηση, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς δήλωσε ότι δεν αναμένει άμεση πρόοδο με τους Αμερικανούς ομολόγους του, αλλά πιστεύει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για μια λύση στο θέμα του χάλυβα.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που υπογράφηκε στα τέλη Ιουλίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να καταργήσει πολλούς από τους δασμούς της στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ.

Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, δεδομένου ότι απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κυβερνήσεων της ΕΕ, κάτι που, σύμφωνα με διπλωμάτες της ΕΕ, έχει εξοργίσει την Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, ενώ επιμένει ότι η διαδικασία βρίσκεται σε καλό δρόμο, η 27μελής ένωση επισημαίνει επίσης τα συμφωνηθέντα θέματα στα οποία επιθυμεί να δει πρόοδο, με κύρια μεταξύ αυτών τον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει δασμό 50% στα μέταλλα και από τα μέσα Αυγούστου τον εφαρμόζουν στο μεταλλικό περιεχόμενο 407 «παράγωγων» προϊόντων, όπως μοτοσικλέτες και ψυγεία. Τον επόμενο μήνα ενδέχεται να προστεθούν και άλλα παράγωγα προϊόντα.

Διπλωμάτες της ΕΕ αναφέρουν ότι τέτοιες ενέργειες, σε συνδυασμό με την προοπτική επιβολής νέων δασμών σε φορτηγά, κρίσιμα ορυκτά, αεροπλάνα και ανεμογεννήτριες, απειλούν να υπονομεύσουν τη συμφωνία του Ιουλίου.

Η ΕΕ επιθυμεί επίσης να υποβληθεί ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων της σε χαμηλούς δασμούς, όπως ίσχυαν πριν από την προεδρία Τραμπ. Η λίστα των επιθυμιών της περιλαμβάνει κρασιά και αποστάγματα, ελιές, ζυμαρικά, ιατρικές συσκευές και βιοτεχνολογία.

Η ΕΕ είναι επίσης έτοιμη να συζητήσει τομείς πιθανής ρυθμιστικής συνεργασίας, όπως τα αυτοκίνητα, τις αγορές ενέργειας της ΕΕ από τις ΗΠΑ, οι οποίες έφτασαν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, και τις κοινές προσπάθειες για την οικονομική ασφάλεια, ιδίως σε απάντηση στους ελέγχους των εξαγωγών της Κίνας.

Πριν από τη συνάντηση με τον Λούτνικ, οι Ευρωπαίοι υπουργοί συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν επείγοντα εμπορικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των κινεζικών περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και τσιπ.