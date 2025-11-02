Στον απόηχο των νέων ενεργειακών κυρώσεων από τη Δύση προς τη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Τουρκίας αγοράζουν περισσότερο πετρέλαιο εκτός Ρωσίας, μετέδωσε το Reuters την Κυριακή επικαλούμενο άτομα με γνώση του θέματος.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως η Τουρκία είναι σημαντικός αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου, μαζί με την Κίνα και την Ινδία. Οι τουρκικές εταιρείες διύλισης λαμβάνουν τώρα μέτρα παρόμοια με αυτά της Ινδίας, ένα σημάδι της επίδρασης των προσπαθειών των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου να περιορίσουν τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ένα από τα μεγαλύτερα τουρκικά διυλιστήρια, το SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), που ανήκει στην αζέρικη εταιρεία SOCAR, αγόρασε πρόσφατα τέσσερα φορτία αργού πετρελαίου από το Ιράκ, το Καζακστάν και άλλους μη ρωσικούς παραγωγούς για παράδοση τον Δεκέμβριο.

Αυτό αντιστοιχεί σε 77.000 έως 129.000 βαρέλια την ημέρα (bpd) μη ρωσικού εφοδιασμού, ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, και σημαίνει ότι η SOCAR θα χρησιμοποιεί λιγότερο ρωσικό αργό πετρέλαιο.

Το ρωσικό αργό πετρέλαιο αντιστοιχούσε σχεδόν στο σύνολο της πρόσληψης αργού πετρελαίου του διυλιστηρίου STAR τον Οκτώβριο και τον Σεπτέμβριο, περίπου 210.000 bpd, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Ένα από τα τέσσερα φορτία είναι μια αποστολή KEBCO από το Καζακστάν, της ίδιας ποιότητας με το ρωσικό αργό Urals, αλλά προέρχεται από το Καζακστάν. Το διυλιστήριο STAR της SOCAR εισήγαγε μόνο ένα άλλο φορτίο καζακικής ποιότητας φέτος και κανένα το 2024.

Η άλλη μεγάλη τουρκική εταιρεία διύλισης, η Tupras, αυξάνει τις αγορές μη ρωσικών ποιοτήτων παρόμοιων με το ρωσικό αργό Urals.

Η Tupras, η οποία κατέχει δύο μεγάλα διυλιστήρια στην Τουρκία, είναι επίσης πιθανό να καταργήσει πλήρως τις εισαγωγές ρωσικού αργού σε ένα από αυτά τα εργοστάσια σύντομα, ώστε να μπορεί να διατηρήσει τις εξαγωγές καυσίμων προς την Ευρώπη χωρίς να παραβιάσει τις επικείμενες κυρώσεις της ΕΕ, ανέφεραν δύο πηγές. Η εταιρεία θα συνεχίσει να επεξεργάζεται ρωσικό αργό στο άλλο διυλιστήριο.

Η Tupras έχει ήδη διαφοροποιήσει τον εφοδιασμό της με αργό πετρέλαιο φέτος, αγοράζοντας το πρώτο της φορτίο από τη Βραζιλία και επί του παρόντος περιμένει να παραλάβει το δεύτερο φορτίο αργού πετρελαίου από την Αγκόλα, ένα φορτίο Mostarda που αναμένεται να φτάσει στις αρχές Νοεμβρίου.

Η Τουρκία αναμένεται να λάβει 141.000 βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου την ημέρα τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την Kpler, από 99.000 βαρέλια την ημέρα τον Οκτώβριο και σε σύγκριση με περίπου 80.000 βαρέλια την ημέρα κατά μέσο όρο φέτος. Τα στοιχεία για τον Δεκέμβριο δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Η Τουρκία εισήγαγε περίπου 669.000 βαρέλια την ημέρα αργού πετρελαίου από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, εκ των οποίων 317.000 βαρέλια την ημέρα, ή 47%, ήταν ρωσικής προέλευσης.

Αυτό συγκρίνεται με 580.000 βαρέλια την ημέρα εισαγωγών αργού πετρελαίου κατά την ίδια περίοδο πέρυσι, εκ των οποίων 333.000 βαρέλια την ημέρα προέρχονταν από τη Ρωσία.