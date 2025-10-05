Η Ρώμη καλεί τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν τον επιπλέον δασμό στις εισαγωγές ζυμαρικών

Η Ρώμη συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πιέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να επανεξετάσουν την απόφαση επιβολής επιπλέον δασμού 91,74% στις εισαγωγές ιταλικών ζυμαρικών, ο οποίος αναμένεται να διπλασιάσει σχεδόν την τιμή τους στην αμερικανική αγορά, ανακοίνωσε το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου προέκυψε από έρευνα που διαπίστωσε ότι δύο μεγάλοι Ιταλοί παραγωγοί φέρεται να πωλούσαν ζυμαρικά σε αθέμιτα χαμηλές τιμές – πρακτική γνωστή ως "dumping" – κατά την περίοδο Ιούλιος 2023 – Ιούνιος 2024.

Οι νέοι δασμοί θα προστεθούν στον ήδη υπάρχοντα φόρο 15% που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στις περισσότερες εισαγωγές από την ΕΕ, και θα τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2026.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του το βράδυ του Σαββάτου, αμφισβήτησε τα ευρήματα και τους δασμούς, σημειώνοντας ότι παρέχει στήριξη στις πληττόμενες εταιρείες μέσω της πρεσβείας της Ιταλίας στην Ουάσιγκτον.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας από τους τρεις μεγαλύτερους εξαγωγικούς προορισμούς της Ιταλίας για τα ζυμαρικά, με εξαγωγές σχεδόν 800 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Τα ζυμαρικά αποτελούν βασικό κομμάτι της ιταλικής γαστρονομικής παράδοσης αλλά και σημαντικότατο εξαγωγικό προϊόν.

Το 2024, οι συνολικές εξαγωγές ζυμαρικών της Ιταλίας ανήλθαν σε πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ (4,70 δισ. δολάρια), με σχεδόν 2,5 εκατομμύρια τόνους να εξάγονται στο εξωτερικό, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία ISTAT.

Την Πέμπτη, ο ισχυρός σύνδεσμος ιταλικών επιχειρήσεων Confindustria αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη του 2024 και 2025, επικαλούμενος μεταξύ άλλων τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών και τις γεωπολιτικές εντάσεις στις εξαγωγές.