Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει τη μείωση των ποσοστώσεων εισαγωγής χάλυβα κατά σχεδόν το ήμισυ και την αύξηση των δασμών για ποσότητες που υπερβαίνουν τα επίπεδα αυτά στο 50%, σύμφωνα με τους δασμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, όπως ανέφεραν δύο πηγές στο Reuters την Τετάρτη.

Τα μέτρα θα αποτελούν μέρος ενός νέου πακέτου για τον τομέα του χάλυβα που θα ανακοινωθεί στις 7 Οκτωβρίου.

Ο Στεφάν Σεζούρν, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τη βιομηχανική στρατηγική, ενημέρωσε τις ενώσεις και τα συνδικάτα χάλυβα την Τετάρτη πριν από την ανακοίνωση.

Ο Χένρικ Άνταμ, πρόεδρος της ευρωπαϊκής ένωσης χάλυβα Eurofer και αντιπρόεδρος της Tata Steel, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο Σεζουρν διαβεβαίωσε τους συμμετέχοντες ότι το μήνυμά τους είχε γίνει κατανοητό, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Οι εισαγωγές χάλυβα στην ΕΕ περιορίζονται επί του παρόντος από μέτρα προστασίας, τα οποία όμως πρόκειται να λήξουν στα μέσα του 2026, σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Οι χαλυβουργικές εταιρείες πιέζουν για μείωση κατά το ήμισυ των τρεχουσών ποσοστώσεων και για δασμό 50% επί των υπερβαίνουσων ποσοτήτων, από 25% που ισχύει σήμερα. Υποστηρίζουν ότι οι ποσοστώσεις είναι σήμερα 26% υψηλότερες από τα αρχικά επίπεδα, ενώ η ζήτηση έχει μειωθεί.

Το ποσοστό αυτό θα ευθυγραμμίσει την ΕΕ με τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και οι δασμοί των τελευταίων εφαρμόζονται από τον πρώτο τόνο.

Η ΕΕ και οι δυτικοί σύμμαχοι προσπαθούν να περιορίσουν την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, η οποία, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, θα φθάσει τα 721 εκατομμύρια μετρικούς τόνους το 2027, κυρίως λόγω των επιδοτούμενων κινεζικών εργοστασίων.

Η ΕΕ διερευνά επίσης τις τάσεις της αγοράς για πιθανά μέτρα προστασίας του αλουμινίου, καθώς και δασμούς εξαγωγής για τα παλιοσίδερα.

Το νέο σύστημα περιορισμού των εισαγωγών χάλυβα θα μπορούσε να συμβάλει στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αντικατάσταση των δασμών των ΗΠΑ κατά 50% με ένα σύστημα ποσοστώσεων, όπως περιγράφεται στη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ που υπογράφηκε στα τέλη Ιουλίου.

Η ΕΕ δήλωσε ότι θα συνεργαστεί στενά με την Ουάσιγκτον σε μια «συμμαχία μετάλλων» για να προστατεύσει την αντίστοιχη παραγωγή τους από την Κίνα.