Η Κίνα συνεχίζει να «μαζεύει χρυσό, εν μέσω του ράλι και των προσδοκιών για τα επιτόκια

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας αύξησε τα αποθέματά της σε χρυσό τον Αύγουστο για δέκατο μήνα, σε μια συνεχή προσπάθεια να διαφοροποιήσει τα αποθέματά της από το αμερικανικό δολάριο.

Όπως μετέδωσε την Κυριακή το Bloomberg, τα αποθέματα χρυσού της κεντρικής τράπεζας αυξήθηκαν κατά 0,06 εκατομμύρια ουγγιές σε 74,02 εκατομμύρια ουγγιές τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή. Η Κίνα ξεκίνησε αυτόν τον κύκλο αγορών χρυσού τον Νοέμβριο, συσσωρεύοντας συνολικά 1,22 εκατομμύρια ουγγιές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ο χρυσός έχει σημειώσει ρεκόρ υψηλών τιμών τις τελευταίες ημέρες, σπάζοντας ένα μοτίβο διατήρησης που διήρκεσε μήνες, αφού οι προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ και οι επιθέσεις του Λευκού Οίκου κατά της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) παρείχαν νέους καταλύτες για την άνοδό του.

Το πολύτιμο μέταλλο έχει ανέβει περισσότερο από 30% φέτος, ξεπερνώντας τα 3.500 δολάρια ανά ουγγιά, και οποιαδήποτε ζημιά στην ανεξαρτησία της Fed θα μπορούσε να τον ωθήσει κοντά στα 5.000 δολάρια, σύμφωνα με την Goldman Sachs.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η συσσώρευση χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχει επιβραδυνθεί λόγω της αύξησης των τιμών, αν και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι θα συνεχίσουν να στηρίζουν τη ζήτηση από τον επίσημο τομέα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του World Gold Council, που χρηματοδοτείται από τους παραγωγούς.