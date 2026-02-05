Συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ και Ιαπωνίας στον τομέα των αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υπογραφή συμφωνίας με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία για την αύξηση της οικονομικής και της εθνικής ασφάλειας μέσω της διασφάλισης της εφοδιαστικής αλυσίδας κρίσιμων ορυκτών.

Εντός των επόμενων 30 ημερών, η ΕΕ και οι δύο χώρες αναμένεται να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας, σε μια σπάνια επίδειξη εμπορικής συμφιλίωσης από τις ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το euronews.

Η σχεδιαζόμενη συμφωνία προβλέπει τον εντοπισμό και τη στήριξη έργων στους τομείς της εξόρυξης, της διύλισης, της επεξεργασίας και της ανακύκλωσης κρίσιμων ορυκτών, με σκοπό την τόνωση της ζήτησης και τη διαφοροποίηση της προσφοράς. Κεντρικός στόχος είναι η μείωση της εξάρτησης από την Κίνα, η οποία σήμερα κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά πολλών στρατηγικών πρώτων υλών.

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης συζητήσεις για την αποτροπή διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες, την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών για τη δημιουργία και διαχείριση στρατηγικών αποθεμάτων. Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει 14 νέες σημαντικές εμπορικές συμφωνίες για τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες έως το 2030.

Ορυκτά όπως το αρσενικό, ο βαρίτης, το γάλλιο, ο γραφίτης, το βολφράμιο και οι μόνιμοι μαγνήτες θεωρούνται απαραίτητα τόσο για την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών όσο και για την παραγωγή σύγχρονων οπλικών συστημάτων.

«Είμαστε έτοιμοι»

Όπως έγινε γνωστό, τα κράτη-μέλη της ΕΕ εκπροσωπεί στις διαπραγματεύσεις ο αρμόδιος επίτροπος Βιομηχανίας, Στεφάν Σεζουρνέ, λίγες ημέρες μετά από ελεγκτική έκθεση της Ένωσης που διαπίστωσε ότι οι στόχοι επάρκειας κρίσιμων πρώτων υλών για το 2030 απέχουν σημαντικά, αποκαλύπτοντας υψηλό βαθμό εξάρτησης από την Κίνα.

Την Τετάρτη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φιλοξένησε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ την πρώτη Υπουργική Διάσκεψη για τα Κρίσιμα Ορυκτά, με τη συμμετοχή περισσότερων από 50 χωρών.

Στη συνάντηση παρέστη και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ανακοίνωσε την πρόθεση της Ουάσιγκτον να δημιουργήσει μηχανισμό καθορισμού κατώτατων τιμών για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και την πρόταση για τη συγκρότηση εμπορικού μπλοκ συμμάχων. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η σταθεροποίηση των τιμών και η ενίσχυση των εγχώριων αλυσίδων εφοδιασμού, υπογραμμίζοντας την ευθραυστότητα και τη συγκέντρωση των σημερινών αγορών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ δήλωσε ότι περίπου 30 χώρες ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε μια συμμαχία για το εμπόριο κρίσιμων ορυκτών, προκειμένου να περιοριστεί η κινεζική κυριαρχία στην αγορά.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Ιταλία και Γερμανία απέστειλαν κοινό έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών. Η πρωτοβουλία ακολουθεί τις δεσμεύσεις των υπουργών Αντόλφο Ούρσο και Κατερίνα Ράιχε στη Σύνοδο Ιταλίας–Γερμανίας της 23ης Ιανουαρίου.

