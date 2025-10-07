Η Βρετανία ζητά εξηγήσεις από την ΕΕ για τις ποσοστώσεις στο χάλυβα

Η Βρετανία δήλωσε ότι ζητά επείγουσα διευκρίνιση σχετικά με τις ποσοστώσεις εισαγωγής χάλυβα που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τρίτη.

«Θα υπερασπιζόμαστε πάντα την κρίσιμη χαλυβουργία μας και γι' αυτό πιέζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει επείγουσα διευκρίνιση σχετικά με τον αντίκτυπο αυτής της κίνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε ο υπουργός Βιομηχανίας Κρις ΜακΝτόναλντ.

«Είναι ζωτικής σημασίας να προστατεύσουμε τις εμπορικές ροές μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ και θα συνεργαστούμε με τους στενότερους συμμάχους μας για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις, αντί να επιβαρύνουμε τις δυσκολίες των βιομηχανιών μας».