Χρυσός: Τι δίνει καύσιμα στο μεγάλο ράλι

Ακόμα ένα «πάτημα» για να συνεχίσει το ράλι των τελευταίων μηνών βρήκε για την Τετάρτη ο χρυσός στο «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, με την πορεία του πολύτιμου μετάλλου να έχει όλα τα εχέγγυα για να συνεχίσει σε νέα ιστορικά υψηλά, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- βρίσκονταν μετά τις 17:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) πέριξ των 3.900 δολαρίων, έχοντας γράψει νέο ρεκόρ μέσα στη μέρα, με υψηλά στα 3.922 δολάρια. Σημειώνεται πως από αρχή του 2025 μετά άνοδο μεγαλύτερη του 40%.

Η spot τιμή του χρυσού κέρδιζε 0,3% στα 3.871 δολάρια, έχοντας ξεπεράσει μέσα στην Τετάρτη ακόμα και τα επίπεδα των 3.895 δολαρίων ανά ουγγιά. Μέσα στο τελευταίο 12μηνο, σημειώνει άνοδο μεγαλύτερη του 45%.

Το shutdown, τα μάκρο και η Fed

Το «σήμα» για τα νέα κέρδη στον χρυσό δόθηκε από τα ξημερώματα της Τετάρτης και μετά από την επισημοποίηση του «παγώματος» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις ΗΠΑ, καθώς Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί δεν κατέληξαν σε συμφωνία για να αποτραπεί το shutdown.

Δεδομένης της αναταραχής που προκαλεί το shutdown στη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, παραδοσιακά αυτά τα «παγώματα» αυξάνουν τη νευρικότητα στις αγορές, στρέφοντας τους επενδυτές σε «ασφαλή» καταφύγια, όπως ο χρυσός.

Πάραλληλα, το shutdown θα σταματήσει τις ανακοινώσεις των στοιχείων για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, με πρώτο σταθμό τα δεδομένα για την πορεία της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ κατά τον Σεπτέμβριο που είναι προγραμματισμένα να δημοσιευτούν την ερχόμενη Παρασκευή.

Η έλλειψη των εν λόγω στοιχείων θα «δυσκολεύσει» τις εκτιμήσεις για τα επόμενα βήματα της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) σχετικά με την επιτοκιακή της πολιτική. Η Fed έχει ως «ευαγγέλιο» για τη χάραξη της νομισματικής της πολιτική τα στοιχεία για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και το «πάγωμα» των σχετικών ανακοινώσεων θολώνει τις προβλέψεις για τα επόμενα βήματα της τράπεζας σχετικά με το κόστος δανεισμού.

Υπενθυμίζεται πως ο χρυσός παραδοσιακά ωφελείται από το περιβάλλον χαμηλό επιτοκίων στις ΗΠΑ, με αυτή την τάση να αναμένεται να ενισχυθεί περισσότερα από την αβεβαιότητα για τις επόμενες κινήσεις της Fed.

Τα θετικά σημάδια με «ορίζοντα» 3ετίας από τις κεντρικές τράπεζας

Από την πλευρά της, η Goldman Sachs ανέφερε σε πρόσφατη έκθεση της πως «βλέπει» τον χρυσό να φτάνει έως τα 4.000 δολάρια μέχρι τα μέσα του 2026, «πατώντας» στην ισχυρή διαρθρωτική ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και τη χαλάρωση της πολιτικής της Fed.

Οι κεντρικές τράπεζες, ιδίως στις αναδυόμενες αγορές, έχουν αυξήσει τον ρυθμό των αγορών χρυσού περίπου πενταπλάσια από το 2022, όταν τα συναλλαγματικά αποθέματα της Ρωσίας παγώθηκαν μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. «Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί μια διαρθρωτική αλλαγή στη συμπεριφορά διαχείρισης των αποθεμάτων και δεν αναμένουμε μια σύντομη αντιστροφή. Η βασική μας πρόβλεψη είναι ότι η τρέχουσα τάση συσσώρευσης στον επίσημο τομέα θα συνεχιστεί για άλλα τρία χρόνια» ανέφερε η έκθεση.

«Η λογική μας είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενων αγορών παραμένουν σημαντικά underweight σε χρυσό σε σύγκριση με τις αντίστοιχες των ανεπτυγμένων αγορών και αυξάνουν σταδιακά τις αγορές τους ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής διαφοροποίησης» ανέφερε η Goldman, προσθέτοντας πως η Κίνα κατέχει λιγότερο από το 10% των αποθεμάτων της σε χρυσό, σε σύγκριση με περίπου 70% για τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Πρόσφατα στοιχεία έρευνας του World Gold Council έδειξαν πως περίπου το 95% των κεντρικών τραπεζών που αναμένουν αύξηση των παγκόσμιων αποθεμάτων χρυσού τους επόμενους 12 μήνες, ενώ καμία δεν προβλέπει μείωση.

Παράλληλα, το 43% των κεντρικών τραπεζών σχεδιάζουν να αυξήσουν τα δικά τους αποθέματα χρυσού, το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της έρευνας το 2018. Καμία από τις κεντρικές τράπεζες που συμμετείχαν στην έρευνα δεν σχεδιάζει να μειώσει τα αποθέματά της.

Ακόμα, η Goldman θεωρεί ότι υπάρχει μεγαλύτερο ρίσκο ώστε η τιμή του χρυσού να υπερβεί τις προβλέψεις της παρά να υπολείπεται.

Ωστόσο, η αύξηση των μακροπρόθεσμων θετικών τοποθετήσεων στοΝ χρυσό, μια πρόβλεψη ότι οι τιμές θα αυξηθούν, «αυξάνει τον κίνδυνο τακτικών υποχωρήσεων» εν μέσω διάθεσης μερίδας των επενδυτών για κατοχύρωση των κερδών τους.