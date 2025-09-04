Χρυσός: Ρευστοποιήσεις μετά τα ιστορικά υψηλά και προβλέψεις για άνοδο στα 3.800 δολάρια

Ο χρυσός υποχωρεί την Πέμπτη λόγω της ρευστοποίησης κερδών, μετά τα ιστορικά υψηλά μες στην εβδομάδα, ενώ αναλυτές προβλέπουν πως οι τιμές σύντομα θα φτάσουν τα 3.800 δολάρια.

Στο μεταξύ, οι επενδυτές ανέμεναν με ανυπομονησία τα βασικά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που αναμένονται αυτή την εβδομάδα.

Ο χρυσός spot υποχώρησε κατά 0,82% στα 3.529,40 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 3.578,50 δολαρίων την Τετάρτη.

Τα futures καταγράφουν απώλειες 1,29% στα 3.588 δολάρια.

«Έχουμε δει κάποια ρευστοποίηση κερδών, αλλά ο χρυσός εξακολουθεί να βρίσκεται σε ανοδική αγορά αυτή τη στιγμή. Οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων και οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed της GoldSilver Central θα αυξήσουν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της GoldSilver Central, Μπράιαν Λαν.

«Δεν θα εκπλαγούμε ακόμη και αν οι τιμές του χρυσού ανέβουν στα 3.800 δολάρια ή και υψηλότερα βραχυπρόθεσμα», πρόσθεσε.

Οι χρηματιστές εκτιμούν επί του παρόντος ότι υπάρχει πιθανότητα 97% για μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στο τέλος της διήμερης συνεδρίασης πολιτικής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ στις 17 Σεπτεμβρίου.

Η προσοχή τώρα μετατοπίζεται στα στοιχεία για τις μισθοδοσίες στις ΗΠΑ εκτός γεωργικού τομέα που αναμένονται την Παρασκευή. Οι μισθοδοσίες του Αυγούστου εκτός γεωργικού τομέα αναμένεται να έχουν αυξηθεί κατά 78.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, έναντι 73.000 τον Ιούλιο.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή του ασημιού στη spot αγορά υποχωρεί κατά 0,9% στα 40,82 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2011 στην τελευταία συνεδρίαση.

Η πλατίνα υποχωρεί κατά 0,97% στα 1.407,68 δολάρια και το παλλάδιο υποχωρεί κατά 1,4% στα 1.131,54 δολάρια.