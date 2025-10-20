Χρυσός: Παραμένει σε υψηλά επίπεδα εν μέσω χαλάρωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

Παρότι έχει υποχωρήσει από τα ιστορικά υψηλά της περασμένης εβδομάδας, η τιμή του χρυσού κινείται ανοδικά και πάνω από τα 4.200 δολάρια στον απόηχο της προσπάθειας να πέσουν οι τόνοι μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, μετά τις δηλώσεις αξιωματούχων των δύο χωρών.

Στη spot αγορά το πολύτιμο μέταλλο καταγράφει άνοδο 1,24% στα 4.265,04 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures του χρυσού σημειώνουν άνοδο 1,4% στα 4.271,10 δολάρια την ουγγιά.

Η τιμή του χρυσού υποχωρεί κάπως από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα λόγω της χαλάρωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί τα υψηλά δασμολογικά τέλη για την Κίνα «μη βιώσιμα» και ότι θα συναντηθεί με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα σε δύο εβδομάδες.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου προκάλεσαν ράλι στις ευρύτερες αγορές, μειώνοντας τη ζήτηση για το χρυσό ως ασφαλές περιουσιακό στοιχείο.

Η τιμή του αργύρου σημειώνει άνοδο 1,5% στα 50,84 δολάρια/ουγγιά, παραμένοντας κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ η τιμή του πλατίνα υποχωρεί, σημειώνοντας πτώση 0,3% στα 1.614,40 δολάρια/ουγγιά. Το παλλάδιο υποχωρεί επίσης 1,42% στα 1.500,75 δολάρια.