Χρυσός: Χωρίς αξιόλογες μεταβολές εν αναμονή των macro στοιχείων στις ΗΠΑ

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές κινείται την Πέμπτη η τιμή του χρυσού καθώς οι traders απέφυγαν τα ρίσκα καθώς αναμένουν την ανακοίνωση σημαντικών οικονομικών data που θα ξεκαθαρίσουν περισσότερο το τοπίο σχετικά με την πορεία των επιτοκίων.

Στη spot αγορά ο χρυσός υποχωρεί 0,2% και διαμορφώνεται στα 3.389,34 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures υποχωρούν 0,14% στα 3.444 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι επενδυτές περιμένουν τώρα τη δημοσίευση του Δείκτη Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE) που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters αναμένουν ότι ο δείκτης τιμών PCE θα είναι στο 2,6% τον Ιούλιο.

Στο μεταξύ, στη spot αγορά, το ασήμι καταγράφει άνοδο 0,2% στα 38,87 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κερδίζει 0,09% στα 1.353,20 δολάρια και το παλλάδιο καταγράφει κέρδη 0,29% στα 1.101,19 δολάρια.