Χρυσός: Επιμένει σε υψηλά ρεκόρ με φόντο τα επιτόκια και τον πληθωρισμό

Σταθερά πάνω από τα 3.600 δολάρια παραμένουν και την Τετάρτη οι τιμές του χρυσού, ενισχυμένες από τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, ενώ αναμένονται και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, στη spot αγορά η τιμή του χρυσού ενισχύεται 0,4% στα 3.641,18 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 3.673,95 δολαρίων την Τρίτη. Τα futures παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα (-0,08%) στα 3.680 δολάρια ανα ουγγιά.

«Το κλίμα είναι πραγματικά ανοδικό. Υπάρχουν αρκετοί σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές του χρυσού αυτή τη στιγμή. Ο κύριος είναι οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ», δήλωσε ο αναλυτής της χρηματοπιστωτικής αγοράς Capital.com, Kyle Rodda.

Τα δεδομένα για τον πληθωρισμό τιμών παραγωγού στις ΗΠΑ σήμερα και η ένδειξη για τον πληθωρισμό την Πέμπτη θα παρακολουθούνται στενά για περισσότερες ενδείξεις σχετικά με την πορεία των επιτοκίων της Fed.

Οι αγορές προεξοφλούν πλήρως μια μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ η πιθανότητα μιας μεγαλύτερης μείωσης κατά 50 μονάδες βάσης ανέρχεται σε περίπου 6%, σύμφωνα με το FedWatch Tool του CME Group.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι στη spot αγορά καταγράφει άνοδο 0,29% και κινείται στα 41 δολάρια ανα ουγγιά ενώ ο λευκόχρυσος σημειώνει άνοδο 0,84% και είναι στα 1.379,81 δολάρια την ουγγιά. Το παλλάδιο παραμένει αμετάβλητο (-0,04%) στα 1.147,61 δολάρια.