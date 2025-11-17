Χρυσός: Δολάριο και Fed συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές

Η απαισιοδοξία για μείωση των επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο σε συνδυασμό με την ενίσχυση του δολαρίου προκάλεσαν νέα πτώση στις τιμές του χρυσού τη Δευτέρα.

Το πολύτιμο μέταλλο δέχεται πιέσεις από το δολάριο, ενώ η αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα, δεν συνέβαλε στην αναχαίτιση των απωλειών του χρυσού.

Στη spot αγορά ο χρυσός το πρωί της Δευτέρας υποχωρεί 0,54% στα 4.058 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures καταγράφουν πτώση 0,85% στα 4.059 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι πρόσφατες απώλειες του χρυσού τροφοδοτήθηκαν κυρίως από τους traders που αποκλείουν σταθερά τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων της Fed τον Δεκέμβριο.

Οι αγορές έδειξαν ότι εκτιμούν σε 39,8% την πιθανότητα μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης κατά τη συνεδρίαση της Fed στις 10-11 Δεκεμβρίου, σε απότομη πτώση από το 61,9% της περασμένης εβδομάδας, σύμφωνα με το CME Fedwatch.

Αυτό οφείλεται κυρίως στην αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με την οικονομία των ΗΠΑ, ειδικά καθώς η χώρα βγήκε πρόσφατα από τo μακροβιότερο shutdown στην ιστορία της.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, στη spot αγορά η τιμή της πλατίνας παραμένει αμετάβλητη στα 1.552, 40 δολάρια, αλλά συνεχίζει να υποφέρει από τις απότομες απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ η τιμή του αργύρου στη spot αγορά κινείται ελαφρά ανοδικά (+0,25%) στα 50,73 δολάρια, έχοντας επίσης υποχωρήσει από τα σχεδόν ιστορικά υψηλά επίπεδα της περασμένης εβδομάδας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed τον Οκτώβριο αναμένεται να δημοσιευθούν την Τετάρτη και αναμένεται να προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόφαση της κεντρικής τράπεζας τον Δεκέμβριο.