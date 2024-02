Bloomberg για κυρώσεις κατά της Ρωσίας: Τα μισά ρωσικά τάνκερ μένουν αδρανή

Ένα τμήμα του τεράστιου στόλου δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να παραδώσει το αργό πετρέλαιό της ακινητοποιείται υπό το βάρος των αμερικανικών κυρώσεων, μία ένδειξη ότι τα αυστηρότερα μέτρα των δυτικών ρυθμιστικών αρχών μπορεί να αρχίσουν να έχουν απτά αποτελέσματα στη Μόσχα, γράφει το πρακτορείο Bloomberg (Tankers Tied to the Russian Oil Trade Grind to a Halt Following US Sanctions).

«Περίπου τα μισά από τα 50 δεξαμενόπλοια στα οποία το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών άρχισε να επιβάλει κυρώσεις στις 10 Οκτωβρίου του 2023 δεν έχουν καταφέρει να φορτώσουν φορτία από τότε που τέθηκαν στον κατάλογο των κυρώσεων, σύμφωνα με την παρακολούθηση κάθε πλοίου από το Bloomberg».

Αναφέρει μάλιστα ότι το τελευταίο πλοίο που μπήκε στο στόχαστρο, το NS Leader της Sovcomflot, έκανε αναστροφή στα ανοικτά των ακτών της Πορτογαλίας την Πέμπτη, όταν ο ιδιοκτήτης του κατονομάστηκε από τις ΗΠΑ. Εκείνη τη στιγμή έπλεε προς ένα ρωσικό λιμάνι στη Βαλτική Θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, από τα 50 δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, τα 18 έχουν συλλέξει φορτία. Από αυτά, τα εννέα ήταν πλοία μεταφοράς και τα εννέα φάνηκε να συλλέγουν φορτία κανονικά από τότε που προστέθηκαν στον κατάλογο. Ένα πλοίο εξακολουθεί να μεταφέρει φορτίο, του οποίου η φόρτωση είχε γίνει πριν από την επιβολή κυρώσεων.

Έτσι, απομένουν 31. Από αυτά, επτά ήταν αδρανή ακόμη και πριν από τις κυρώσεις και τρία μπορεί κάλλιστα να φορτώσουν σύντομα. Απομένουν 21 που δεν έχουν φορτώσει φορτίο από τότε.

Το Bloomberg επισημαίνει ότι τους τελευταίους δύο μήνες 14 δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο στην Ινδία, είτε έμειναν αδρανή είτε παρέμεναν αγκυροβολημένα σε ύδατα νότια της Σιγκαπούρης. Σχεδόν τα μισά από αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg έκαναν αναστροφή χωρίς να φθάσουν στο σημείο προορισμού. Εκτός των άλλων, γράφει το Bloomberg, η εντατικοποίηση των κυρώσεων εκ μέρους των ΗΠΑ και η διεύρυνση πιθανών παραβιάσεων το ανώτατου ορίου τιμών ήταν ένα βήμα που οδήγησε πολλούς Έλληνες ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων να παραιτηθούν από το εμπόριο ρωσικού πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, με πληροφορίες από Bloomberg