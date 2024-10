Αζερμπαϊτζάν: Εξήγαγε 9,4 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ευρώπη στο εννεάμηνο

Το Αζερμπαϊτζάν εξήγαγε 9,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ευρώπη από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, έναντι 8,6 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων τους πρώτους εννέα μήνες του περασμένου έτους, όπως δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της χώρας Παρβίζ Σαχμπάζοφ στον λογαριασμό του στα social media «Χ».

Την ίδια περίοδο, 7,3 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στάλθηκαν στην Τουρκία και 1,7 δισ. κυβικά μέτρα στη Γεωργία. Συγκεκριμένα, 4,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μεταφέρθηκαν στην Τουρκία μέσω του αγωγού φυσικού αερίου Trans-Atolian (TANAP).

In January-September, 9.4 bcm of gas was exported to #Europe, 7.3 bcm to #Türkiye, and 1.7 bcm to #Georgia. During this period, TANAP supplied Türkiye with 4.2 bcm of gas. During 9 months of this year, gas sales abroad increased by approximately 4.2 percent compared to the…