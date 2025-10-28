Απώλειες στο πετρέλαιο εν αναμονή νεότερων από τις συζητήσεις ΗΠΑ - Κίνας

Απώλειες παρουσίασαν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με την προσοχή των επενδυτών στις ενδείξεις για υπερπροσφορά του «μαύρου χρυσού» και καθώς αναμένονται νεότερα από τις συζητήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.

Ειδικότερα, το αργό πετρέλαιο τύπου μπρεντ καταγράφει απώλειες 0,11% στα 65,55 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει πτώση 0,10% στα 61,25 δολάρια το βαρέλι.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται οι αποφάσεις του Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και των συμμάχων τους (OPEC+) για τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με πηγές που επικαλέστηκε το Reuters, τα μέλη του OPEC+ προσανατολίζονται σε νέα αύξηση της παραγωγής τους κατά τον τελευταίο μήνα του 2025, με το ενδιαφέρον να εστιάζει στο εύρος της και το κατά πόσο αυτή θα περιορίσει την ενεργειακή ζήτηση διεθνώς.

Παράλληλα, η προσοχή παραμένει και στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας για τον εμπορικό πόλεμο, καθώς αναμένεται συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο ομόλογο του, Σι Τζίνπινγκ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της APEC στη Νότια Κορέα την Πέμπτη.

Εν μέσω των προσδοκιών για αποκλιμάκωση στις εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, μένει να φανεί το κατά πόσο τα όσα θα συμφωνηθούν θα συμβάλλουν στην αύξηση της ενεργειακής ζήτησης.

Στο μεταξύ, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο παραμένει σταθερό στα 31,400 ευρώ τη μεγαβατώρα.