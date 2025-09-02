Άνοδος 2,5% στο πετρέλαιο ενόψει αποφάσεων ΟΠΕΚ+ και αμερικανικών πιέσεων σε Ρωσία και Ινδία

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά άνω του 2,50% ανά βαρέλι την Τρίτη, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ που στοχεύουν στη ροή εσόδων του Ιράν από το πετρέλαιο, και ενόψει της συνεδρίασης του ΟΠΕΚ+ την Κυριακή, όπου οι αναλυτές αναμένουν ότι ο οργανισμός δεν θα αναιρέσει τις εναπομένουσες εθελοντικές περικοπές.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκε σχεδόν ένα δολάριο ή 1,45%, φτάνοντας τα 69,14 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate ενισχύεται κατά 2,52%, ήτοι 65,63 δολάρια το βαρέλι.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε την Τρίτη κυρώσεις σε ένα δίκτυο ναυτιλιακών εταιρειών και πλοίων, με επικεφαλής έναν Ιρακινο-Κιττιτιώτη επιχειρηματία, για λαθρεμπόριο ιρανικού πετρελαίου μεταμφιεσμένου σε ιρακινό πετρέλαιο.

Η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις στο Ιράν, ενώ οι συνομιλίες για τα πυρηνικά έχουν «βαλτώσει». Ένας έκτος γύρος διαπραγματεύσεων ανεστάλη μετά την έναρξη ενός 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο.

«Η καταστολή των ιρανικών εξαγωγών από τις ΗΠΑ στήριξε σίγουρα τις τιμές σήμερα», δήλωσε ο Φιλ Φλιν, ανώτερος αναλυτής της Price Futures Group.

Οι επενδυτές παρακολουθούν την επικείμενη συνάντηση του ΟΠΕΚ+

Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές αναμένουν τη συνάντηση οκτώ μελών του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και των συμμάχων τους στις 7 Σεπτεμβρίου.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ομάδα δεν θα αναιρέσει τις υπόλοιπες εθελοντικές περικοπές που ισχύουν από τα οκτώ μέλη, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας, οι οποίες στήριζαν την αγορά και διατηρούσαν τις τιμές στο εύρος των 60 δολαρίων ανά βαρέλι.

Ο ΟΠΕΚ+ πιθανώς θα περιμένει περισσότερα στοιχεία μετά το τέλος της θερινής περιόδου οδήγησης στις ΗΠΑ πριν λάβει την επόμενη απόφαση, δήλωσε ο ανεξάρτητος αναλυτής Gaurav Sharma, δεδομένου του αναμενόμενου πλεονάσματος προσφοράς στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Η Saudi Aramco και η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Ιράκ, SOMO, σταμάτησαν να πωλούν αργό πετρέλαιο στην ινδική Nayara Energy μετά τις κυρώσεις που επέβαλε τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Ένωση στην υποστηριζόμενη από τη Ρωσία εταιρεία διύλισης, ανέφεραν τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

«Η αγορά αρχίζει να αναρωτιέται πώς αυτό θα επηρεάσει τις ροές. Υπάρχει ανησυχία για τη διαθεσιμότητα στην μη κυρωμένη δεξαμενή πετρελαίου, η οποία μπορεί να γίνει πιο ακριβή από άποψη προσφοράς, καθώς θα υπάρχουν λιγότερες ευκαιρίες να αγοραστούν αυτά τα βαρέλια της γκρίζας αγοράς αν οι κυρώσεις ενταθούν», δήλωσε ο John Kilduff, συνεργάτης της Again Capital.

Οι επενδυτές παρακολούθησαν επίσης τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης το 2025, που πραγματοποιήθηκε από τις 31 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου, με συμμετοχή του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, οι οποίοι προέβαλαν το όραμά τους για μια νέα παγκόσμια ασφάλεια και οικονομική τάξη με προτεραιότητα στον «Παγκόσμιο Νότο», σε άμεση πρόκληση προς τις ΗΠΑ.

Στη διήμερη εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 20 ηγέτες μη δυτικών χωρών, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, που επισκέπτεται την Κίνα για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια.

Η διάσκεψη μπορεί να αναγκάσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αντιδράσει και ενδέχεται να πυροδοτήσει περαιτέρω δευτερογενείς κυρώσεις, ειδικά προς την Ινδία, παρέχοντας κάποια στήριξη στις τιμές του πετρελαίου, σύμφωνα με τον Kilduff. «Ήταν ένα σημαντικό συνέδριο που δεν ήταν στο ραντάρ όλων όπως θα έπρεπε», πρόσθεσε ο Kilduff.

Αλλού, η Ινδία βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για διμερή εμπορική συμφωνία, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εμπορίου της Ινδίας, Πιγιούς Γκόγιαλ, λίγες ημέρες αφότου η Ουάσινγκτον διπλασίασε τους δασμούς σε αγαθά από την Ινδία ως τιμωρητικό μέτρο για τη συνεχιζόμενη εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί.

Οι προσδοκίες ότι τα στοιχεία των ΗΠΑ θα δείξουν νέα άντληση πετρελαίου από το αργό ενίσχυσαν επίσης την αγορά, δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo.

Η καλοκαιρινή περίοδος οδήγησης στις ΗΠΑ, με τη μεγαλύτερη ζήτηση στη μεγαλύτερη αγορά καυσίμων στον κόσμο, έληξε επίσημα με την αργία της Ημέρας Εργασίας τη Δευτέρα.

Από πλευράς προσφοράς, οι επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν κλείσει εγκαταστάσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 17% της ικανότητας επεξεργασίας πετρελαίου της Ρωσίας, ή 1,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Εν τω μεταξύ, η ημερήσια παραγωγή αργού πετρελαίου του Καζακστάν, εξαιρουμένου του συμπυκνώματος αερίου, αυξήθηκε σε 1,88 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Αύγουστο από 1,84 εκατομμύρια βαρέλια τον Ιούλιο, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τα στοιχεία.

Η παραγωγή αργού πετρελαίου του Καζακστάν αυξήθηκε κατά 2% τον περασμένο μήνα σε ημερήσια βάση από τον Ιούλιο, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.