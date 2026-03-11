Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Προειδοποιεί για ψευδή μηνύματα SMS με δήθεν τροχαίες παραβάσεις

Τελευταία καταγράφονται πολλαπλές αναφορές για αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων τύπου phishing προς πολίτες, τα οποία εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις για ανεξόφλητα πρόστιμα τροχαίας και περιέχουν συνδέσμους που καλούν τον λήπτη να ελέγξει λεπτομέρειες ή να προχωρήσει σε άμεση πληρωμή.

Τα μηνύματα αυτά, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επιχειρούν να μιμηθούν δημόσιες υπηρεσίες ή κρατικούς φορείς, χρησιμοποιώντας παραπλανητικές διατυπώσεις και μη επίσημες διαδικτυακές διευθύνσεις, με σκοπό την εξαπάτηση και την υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων. Επισημαίνεται ότι οι δημόσιοι φορείς δεν αποστέλλουν SMS που ζητούν από τους πολίτες να ακολουθήσουν σύνδεσμο για την άμεση πληρωμή προστίμων ή για την εισαγωγή ευαίσθητων δεδομένων.

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπενθυμίζει ότι το phishing συνιστά προσπάθεια εξαπάτησης, κατά την οποία ο αποστολέας υποδύεται μια αξιόπιστη οντότητα και ζητά από τον παραλήπτη να ακολουθήσει ηλεκτρονικό σύνδεσμο ή να παραχωρήσει προσωπικά στοιχεία, όπως κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία ταυτότητας, τραπεζικούς λογαριασμούς ή πληροφορίες καρτών.

Ακολουθούν κάποιες πρακτικές συμβουλές για την προστασία από τις επιθέσεις αυτού του τύπου (phishing attacks):