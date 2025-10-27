Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο φερόμενος ως «αρχηγός», παραδέχτηκε την εμπλοκή του - Στις 10 οι προφυλακίσεις

Ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ο δέκατος κατηγορούμενος που οδηγείται στην φυλακή μετά από πολύωρη απολογία που έδωσε στις δικαστικές αρχές.

Ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, απολογήθηκε ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για βαρύτατο κατηγορητήριο, στο οποίο περιγράφεται εγκληματική δράση με συγκεκριμένες δόλιες μεθόδους για την είσπραξη γεωργικών επιχορηγήσεων και εν συνεχεία ενέργειες νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε στον δικαστικό λειτουργό ένα μέρος του κατηγορητηρίου, λέγοντας παράλληλα πως οι πράξεις που του αποδίδονται «έχουν γίνει από πολλούς» και ότι η πρώην σύζυγος του, η οποία απολογήθηκε χθες και της επιβλήθηκε κατ' οίκον περιορισμός με βραχιολάκι, δεν έχει ευθύνη.

«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει» φέρεται να είπε, συμπληρώνοντας πως του αποδίδονται πολλαπλάσιες παράνομες ενέργειες. «Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς, να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στο λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό», ισχυρίστηκε.

Η γυναίκα, απολογήθηκε χθες στον Ευρωπαίο Ανακριτή αρνούμενη το κατηγορητήριο. «Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο. Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου» είπε στον δικαστικό λειτουργό», είπε η κατηγορούμενη.

Υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τη δραστηριότητα που αποδίδεται στον πρώην σύζυγο της, κατά τη δικογραφία, αρχηγό της εγκληματικής ομάδας.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε χθες και ο 38χρονος «υπαρχηγός» και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη. Κατά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες καθώς η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την απολογία του, κατά τη δικογραφία, αρχηγού της εγκληματικής ομάδας η οποία αναμένεται να είναι μαραθώνια ενώ η τελευταία ομάδα κατηγορουμένων θα οδηγηθεί για απολογίες αύριο.

Παράνομα έσοδα άνω του 1,5 εκατ. ευρώ

Στη δικογραφία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναφέρεται ότι, τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ. Οι κατηγορούμενοι, πολλοί εκ των οποίων δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό κλάδο, φέρονται να δήλωναν ψευδή στοιχεία για εκτάσεις και αγροτικές δραστηριότητες, ώστε να λαμβάνουν παρανόμως επιδοτήσεις, τις οποίες νομιμοποιούσαν μέσω εικονικών συναλλαγών.

Οι τελευταίοι προφυλακισμένοι είναι δύο αδέλφια που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δήλωναν ανύπαρκτα αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της χώρας για να λαμβάνουν παράνομες ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

Αρτοποιός και σερβιτόρος με «καλλιέργειες» βαμβακιού

Ο ένας από τους δύο δήλωνε ιδιοκτήτης 15 αγροτεμαχίων σε Πέλλα, Κιλκίς, Χαλκιδική, Φθιώτιδα, Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Ιωάννινα και Εύβοια, ενώ, σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, δεν κατέχει κανένα. Για το 2023 φέρεται να έλαβε 19.641 ευρώ, ενώ για το 2024 112.054 ευρώ, εκ των οποίων τα 102.564 λόγω «φυσικών καταστροφών» σε 233 στρέμματα στο Στεφανοβίκειο, κοντά στη λίμνη Κάρλα.

Όπως προκύπτει, ο ίδιος δεν προσήλθε σε επιτόπιο έλεγχο τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα να μηδενιστούν όλα τα δηλωθέντα αγροτεμάχια. Τα χρήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, διακινούνταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να αποκρύπτεται η πραγματική προέλευση.

Επιπρόσθετα, δεύτερος αδελφός, που εργαζόταν ως σερβιτόρος, εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης 24 ακινήτων σε διάφορους νομούς της χώρας, χωρίς να διαθέτει καμία ακίνητη περιουσία. Από το 2021 έως το 2025 φέρεται να δήλωνε ψευδώς μισθώσεις αγροτεμαχίων και ανύπαρκτη αγροτική δραστηριότητα, λαμβάνοντας επιχορηγήσεις που, σύμφωνα με τη δικογραφία, κατέληγαν στον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος.

Οι πρώτες τέσσερις προφυλακίσεις

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο Ευρωπαίος Ανακριτής, με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, διέταξε τις πρώτες τέσσερις προφυλακίσεις. Πρόκειται για: