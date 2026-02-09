Υπόθεση κατασκοπείας: «Στίβεν» το όνομα του Κινέζου πράκτορα που στρατολόγησε τον 54χρονο αξιωματικό

Το όνομα «Στίβεν» χρησιμοποιούσε, σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνθρωπος που στρατολόγησε τον 54χρονο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως ομολόγησε ο κατηγορούμενος για κατασκοπεία υπέρ των κινεζικών αρχών. Ωστόσο, οι επιτελείς της ΕΥΠ επιφυλάσσονται για το αν πρόκειται για το πραγματικό του όνομα ή για επιχειρησιακό ψευδώνυμο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η συνεργασία του 54χρονου και του «Στίβεν» ξεκίνησε το 2025 κατά τη συνάντησή τους σε εστιατόριο στον Πειραιά, και έπειτα περιλάμβανε συναντήσεις στην Αθήνα και το Πεκίνο και συνεχείς κρυπτογραφημένες συνομιλίες. Στην αρχή, οι πληροφορίες που διοχέτευε ο αξιωματικός αφορούσαν γεωπολιτικές μελέτες με την αμοιβή του να κυμαίνεται από 500 έως 600 ευρώ. Αφότου κερδήθηκε η απαραίτητη εμπιστοσύνη, ο κατηγορούμενος άρχισε να αποστέλλει απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα μεγάλης εθνικής σημασίας.

Στη δεύτερη φάση της δράσης του αυξήθηκε το οικονομικό όφελος. Στο ψηφιακό πορτοφόλι που διέθετε ο σμήναρχος στο κρυφό κινητό του κατατίθετο το ποσό των 5.000 ευρώ τον μήνα ή 15.000 ευρώ το τρίμηνο. Προκειμένου να μην κινήσει υποψίες, ο 54χρονος αξιωματικός ομολόγησε πως πήγαινε μεταμφιεσμένος σε ΑΤΜ τραπεζών και έκανε αναλήψεις μικρών ποσών, της τάξεως των 200 με 300 ευρώ, ώστε να ρευστοποιεί σταδιακά τα χρήματα της κατασκοπευτικής του δραστηριότητας.

Κίνητρο του 54χρονου σμήναρχου ήταν τα χρήματα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο «Στίβεν» είχε εφοδιάσει τον αξιωματικό με ένα παράνομο κινητό τηλέφωνο και τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης για τη διαχείριση ενός ψηφιακού πορτοφολιού (crypto wallet). Μέσω αυτής της μεθόδου, ο 54χρονος λάμβανε εμβάσματα από την Κίνα, τα οποία στη συνέχεια μετέφερε σε δικούς του λογαριασμούς στην Αθήνα.

Τα ποσά που έχουν εντοπιστεί έως τώρα ανέρχονται σε 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Ωστόσο, ο σμήναρχος αδυνατεί να δικαιολογήσει το συνολικό κεφάλαιο που βρέθηκε στην κατοχή του, γεγονός που οδηγεί τις αρχές σε περαιτέρω έρευνες για την ύπαρξη τυχόν λογαριασμών σε κινεζικά τραπεζικά ιδρύματα.

Τι εξετάζει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των κατασχεθέντων, στα οποία περιλαμβάνονται:

Το παράνομο κινητό τηλέφωνο με το κρυφό λογισμικό.

Ένας φορητός υπολογιστής (laptop).

Πλήθος από μονάδες αποθήκευσης (USB sticks).

Οι ειδικοί αναλυτές προσπαθούν να ανακτήσουν δεδομένα που θα ρίξουν φως στο εύρος των πληροφοριών που διέρρευσαν, αλλά και στο ακριβές δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ του σμηνάρχου και του «Στίβεν».

Τι ήθελαν να μάθουν οι Κινέζοι

Εκτελώντας εντολές, ο 54χρονος συνέλεγε τεχνικά χαρακτηριστικά οπλικών συστημάτων, λεπτομέρειες για εξειδικευμένα λογισμικά και κώδικες πρόσβασης σε στρατιωτικά δίκτυα. Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι κινεζικές υπηρεσίες στόχευαν στην αντιγραφή δυτικών οπλικών συστημάτων και τεχνολογιών.