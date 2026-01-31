Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς στην Ηπειρο: Μηχανήματα απομακρύνουν φερτά υλικά - Ζημιές σε καλλιέργειες

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε για ακόμη μία φορά την Ήπειρο. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή της Σαγιάδας.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στα Ιωάννινα οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζονται, με αποτέλεσμα το νερό που καταλήγει στον Καλαμά να δημιουργεί πλημμύρες σε εκτάσεις που υπάρχουν καλλιέργειες με ελιές, λεμονιές και μανταρινιές.

Παράλληλα, μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σκαπτικά μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου στο φράγμα Ράγιου, στον ποταμό Καλαμά, προσπαθώντας να απομακρύνουν τα φερτά υλικά που έχουν συσσωρευτεί και απειλούν τη ροή του νερού.

Ήδη, χιλιάδες στρέμματα έχουν πλημμυρίσει το τελευταίο 24ωρο, μετατρέποντας την περιοχή σε μια απέραντη λίμνη. Οι καλλιέργειες εσπεριδοειδών έχουν καλυφθεί από λασπόνερα, με τις ζημιές να είναι εκτεταμένες.

Η εικόνα που παρουσιάζει το ποτάμι είναι ανησυχητική, και οι κάτοικοι της περιοχής ανησυχούν ενόψει της επιδείνωσης του καιρού που αναμένεται από σήμερα.

Προβλήματα καταγράφονται και από κατολισθήσεις και καθιζήσεις, όπως στο χωριό Ματσούκι, όπου δρόμος και γήπεδο 5Χ5 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, με περισσότερα από 20 μηχανήματα έργου να επιχειρούν σε σημεία του οδικού δικτύου όπου απαιτούνται παρεμβάσεις.