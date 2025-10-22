ΥΠΕΝ: Η Εθνική Τράπεζα αναλαμβάνει την αποκατάσταση καμένων εκτάσεων στη Χίο με 1,31 εκατ. ευρώ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Γενική Γραμματεία Δασών, ανακοίνωσαν ότι ορίζουν την Εθνική Τράπεζα, Ανάδοχο αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων στο νησί της Χίου, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά στη χρηματοδότηση της υλοποίησης των κρίσιμων αντιδιαβρωτικών έργων και των πρώτων αντιπλημμυρικών στις εκτάσεις του νησιού που κάηκαν από τις πυρκαγιές της 22ας Ιουνίου και της 12ης Αυγούστου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1,310 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία σε χρόνο-ρεκόρ, ενώ ο ορίζοντας ολοκλήρωσής του ορίζονται οι 4 μήνες μετά την έναρξη των εργασιών. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση δε, σε καμία περίπτωση το διάστημα αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Τη σχετική απόφαση υπογράφει ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, κ. Ευάγγελος Γκουντούφας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε σχετικά: «Η πρόληψη και η άμεση αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί από δασικές πυρκαγιές αποτελεί κεντρική μας προτεραιότητα. Ο θεσμός του αναδόχου έχει συμβάλει τα μέγιστα σε αυτή την προσπάθεια, συνδυάζοντας την εταιρική κοινωνική ευθύνη με την κρατική υποχρέωση ανταπόκρισης στις προκλήσεις που εντείνει η κλιματική κρίση.

Στη Χίο, όπου το φυσικό περιβάλλον τραυματίστηκε σε μεγάλο βαθμό, θα αξιοποιηθεί η στήριξη της Εθνικής Τράπεζας, προκειμένου να ολοκληρωθούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα, από πιστοποιημένους δασεργάτες των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας. Θερμές ευχαριστίες τόσο στον ανάδοχο όσο και στη Δασική Υπηρεσία για το σημαντικό έργο τους.»

Ο γενικός γραμματέας Δασών, κ. Στάθης Σταθόπουλος, δήλωσε από την πλευρά του: «Με εντολή του Υπουργού Περιβάλλοντος, κ. Σταύρου Παπασταύρου, από την πρώτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, ήταν να μην υπάρξει ούτε μια μέρα χαμένη στη μάχη για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου που, δυστυχώς, επλήγη από μεγάλες πυρκαγιές το φετινό καλοκαίρι. Η εκπόνηση και η έγκριση των αναγκαίων μελετών από την τοπική Δασική Υπηρεσία προχώρησε σε χρόνο- ρεκόρ. Με ανάδοχο αποκατάστασης την Εθνική Τράπεζα, την οποία ευχαριστούμε, προχωρούν άμεσα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα ύψους 1,3 εκατ. ευρώ για την προστασία των οικισμών του νησιού. Θα προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα και στα επόμενα βήματα για το φυσικό περιβάλλον της Χίου».

Ο βουλευτής Χίου της ΝΔ, κ. Νότης Μηταράκης, δήλωσε: «Με ολοκληρωμένο σχέδιο, προχωράμε στην ανάταξη του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος του νησιού μας, στοχεύοντας στην αποκατάσταση του οικοσυστήματος των περιοχών που επλήγησαν και στη στήριξη κατοίκων και επιχειρήσεων. Χάρη στις ενέργειες του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, και του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Παύλου Μυλωνά -τους οποίους ολόψυχα ευχαριστώ-, προχωρούν άμεσα έργα αποκατάστασης και προστασίας. Συνεχίζουμε με έργα».